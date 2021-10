Puda: Chcemy promować polską żywność i skracanie łańcuchów dostaw

Chcemy promować polską żywność i skracanie łańcuchów dostaw – powiedział na poniedziałkowej gali otwarcia targów Polagra w Poznaniu minister rolnictwa Grzegorz Puda. Szef resortu podpisał w tej kwestii umowę z ministrem rolnictwa Palestyny.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda mówiąc w czasie gali otwierającej targi Polagra o skutkach pandemii COVID-19 ocenił, że "Polska dzięki ciężkiej pracy rolników ten trudny okres przebrnęła" dość łagodnie, w porównaniu do krajów Europy zachodniej.

"Chcemy promować polską żywność, skracanie łańcuchów dostaw i wszystko to, co związane jest z rozwojem małych i średnich gospodarstw, którym wiemy doskonale, że również w okresie pandemii było dużo trudniej" - powiedział minister Puda.

Zaznaczył, że takie targi jak poznańska Polagra są doskonałą okazją, by rolnicy i przedstawiciele firm z branży produkcji żywności mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Mówiąc o towarzyszących Polagrze targom branży opakowań Taropak zaznaczył, że UE dyskutuje na temat oznaczeń produktów rolnych. "Dlatego cieszę się, że również tutaj, dzisiaj, możemy na te tematy podyskutować" - powiedział.

Szef resortu powiedział PAP, że w poniedziałek ministrowie rolnictwa Polski i Palestyny podpisali porozumienie dotyczące ograniczenia roli pośredników w handlu żywnością między naszymi krajami.

"Dużym problemem dla strony palestyńskiej jest to, że co prawda można u nich kupić cukier, wołowinę czy np. jagnięcinę pochodzenia polskiego, ale okazuje się, że to wszystko jest do Palestyny transportowane przez inne kraje. W związku z tym chcemy podjąć wszystkie możliwe działania, aby polski rolnik, czyli producent, mógł sprzedawać bezpośrednio do Palestyny albo z ograniczoną liczbą pośredników" - powiedział Puda.

Jak zaznaczył, zmniejszenie liczby pośredników obniży ceny, po jakich Palestyńczycy będą mogli kupować polską żywność.

Dodał, że Palestyna może eksportować do Polski np. daktyle, oliwki lub olej. "W ramach tego porozumienia chcemy, aby stworzyć takie międzynarodowe forum do wymiany handlowej, które będzie się opierać o specjalistów działu gospodarki związanego z rolnictwem i ze strony Palestyny, i naszej. Oczywiście obejmę to swoim patronatem, palestyński minister rolnictwa również zapowiedział, że pod swoim patronatem taką radę powoła, abyśmy mogli wspólnie współpracować" - wskazał Puda.

Przyznał, że na razie nie wiadomo jak podpisane porozumienie może zwiększyć obroty w handlu żywnością między oboma krajami. "Abyśmy mogli tworzyć obliczenia musimy najpierw wiedzieć, którymi produktami możemy się wymienić" - powiedział Puda.

Szef resortu rolnictwa przekazał, że w 2020 r. Polska miała dodatnie saldo wymiany handlowej z Palestyną. "W 2020 r. wyniosło ponad 11,7 mln euro wobec w sumie marginalnego importu z Palestyny. W 2021 r. do lipca Polska odnotowała saldo w wysokości prawie 6 mln euro" - powiedział. Przyznał, że import towarów z Palestyny jest obecnie marginalny.

Minister rolnictwa Palestyny Riyad Atari powiedział, że podpisana w poniedziałek umowa międzyresortowa tworzy sprzyjające ramy konkretnej współpracy. "Rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią palestyńskiej gospodarki; pracuje w niej około 180 tys. palestyńskich rodzin" - podkreślił. Dodał, że dochody z rolnictwa stanowią 7,4 proc. budżetu Palestyny.

"Jesteśmy za rozwojem rolnictwa, jesteśmy za zielonym rolnictwem i za wyzwoleniem spod jarzma pośredników" - podkreślił szef palestyńskiego resortu rolnictwa. Wyraził nadzieję, że rolnictwo pomoże w odbudowie gospodarki Palestyny.

Rozpoczęte w poniedziałek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich targi Polagra food, horeca, foodtech i towarzyszące im targi branży opakowań Taropak potrwają do środy.

