Puda: konkurencyjna gospodarka i lepsza jakość życia celami nowego programu dla Polski Wschodniej

Bardziej konkurencyjna gospodarka oraz lepsza jakość życia mieszkańców to główne cele nowego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Budżet programu to 2,5 mld euro z UE - poinformował w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Szef MFiPR mówił o nowym programie dla Polski Wschodniej podczas inauguracji w Białymstoku projektu "Akademia Funduszy". Minister Puda wyjaśnił, że będą to spotkania, których celem jest szerokie informowanie o tym, co dzieje się w tematyce funduszy europejskich, ale także wymiana informacji, co zrobić, aby te środki wykorzystać jak najlepiej.

Na inauguracyjnym spotkaniu Akademii Funduszy rozmawiano o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEdPW). Puda poinformował, że budżet tego programu to 2,5 mld euro, tj. ok. 11,4 mld zł. To środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Jak wcześniej informowało ministerstwo, z FEdPW będą korzystać województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie, a także po raz pierwszy woj. mazowieckie oprócz Warszawy i dziewięciu ościennych powiatów.

Program będzie kontynuacją kończącego się programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

"Głównym celem nowego funduszu FEdPW będzie utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej" - powiedział Puda.

Szef MFiPR zaznaczył, że program ma być dostosowany do zmieniającego się świata, Europy i Polski. "Chcemy aby te środki europejskie, które trafiają na poszczególne regiony, były bardziej dostosowane do dzisiejszych potrzeb" - dodał.

W ocenie Pudy dotychczasowe efekty programów dla wschodniej Polski są - jak to określił - "bardziej niż zadowalające". "Ale jednak przed nami duże wyzwanie, jednak musimy pamiętać o tym, że jednak jeszcze to nie jest ten sam poziom, z którym mamy do czynienia w innych częściach naszego kraju" - zastrzegł.

Minister funduszy poinformował, że program FEdPW jest obecnie negocjowany z Komisją Europejską. Wyraził również nadzieję, że negocjacje te wkrótce się zakończą. Przypomniał, że przez cały 2021 rok projekt był szeroko konsultowany - m.in. z samorządami województw, które będą z niego korzystać.

Przewodniczący komisji ds. Polski Wschodniej w Związku Województw RP, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że nawet uwzględniając dołączenie do FEdPW województwa mazowieckiego, poszczególne regiony mają otrzymać po ok. 20 mln euro więcej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl