Puda: na ukończenie przebudowy dróg S17 i S19 możliwe 4,5 mld zł dofinansowania z UE

Na ukończenie przebudowy ciągów S17 i S19 do parametrów drogi ekspresowej o wartości ponad 5,5 mld zł możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z UE w wysokości 4,5 mld zł - powiedział w czwartek w Sejmie minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Na pytanie posłów o finansowanie infrastruktury drogowej w Polsce południowo-wschodniej ze środków UE, Grzegorz Puda podkreślił, że Polska sukcesywnie inwestowała i inwestuje w tym regionie. Dodał, że działania te przynoszą pełne efekty poprawy przepustowości dróg.

"Dzięki funduszom UE było i nadal jest możliwe wsparcie inwestycji drogowych, co jest korzystne dla rozwoju regionu południowo-wschodniej Polski bezpośrednio sąsiadującego z Ukrainą" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił szef MFiPR, w zakresie dwóch perspektyw budżetowych UE (2007-2013 i 2014-2020 - PAP) wsparcie otrzymało osiem projektów drogowych w tym regionie. Drogi S17 i S19 które stanowią elementy szlaku Via Carpatia.

Puda przekazał, że na wybudowanie 173,5 km drogi S19, co kosztowało ponad 6 mld zł, dofinansowania UE wyniosło 3,3 mld zł. "W ramach budowy i modernizacji dróg na odcinku Warszawa - Lublin - Piaski wybudowano 180 km drogi ekspresowej S17, o wartości całkowitej ponad 8 mld zł, a samo dofinansowanie z UE to ponad 4,5 mld" - dodał.

Jak podkreślił minister, ukończenie przebudowy ciągów S17 i S19 do parametrów drogi ekspresowej to priorytety na najbliższe lata. "W tej perspektywie projekt był realizowany ze środków z POiŚ, w przyszłej perspektywie chcemy kontynuować to z Funduszy Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, czyli z programu FEnIKS oraz instrumentu Łącząc Europę" - przekazał.

Dodał, że w ramach programu FEnIKS planowane jest dofinansowanie budowy odcinków: Piaski - Hrebenne, Piaski - Dorohusk oraz 10 km drogi S19 Rzeszów - Babica, która jest częścią szlaku Via Carpatia. Szacowane koszty kwalifikowane budowy tych odcinków to w sumie ponad 5,5 mld zł, co oznacza, że możliwe jest dofinansowania z środków UE w wysokości 4,5 mld zł - przekazał szef MFiPR.

