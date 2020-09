Puda o nowej perspektywie UE: Stoimy przed wielkim wyzwaniem

Stoimy przed wielkim wyzwaniem wykorzystania środków nowej perspektywy europejskiej - ocenił w Katowicach wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Jak mówił, wynika to m.in. z trudności wydatkowania tych środków zgodnie z przepisami unijnymi.

Wiceminister Puda uczestniczył w piątkowym panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, poświęconym inwestycjom publicznym. Był m.in. pytany, co zrobić, aby duża - szczególnie w kontekście uwarunkowań wynikających z pandemii - publiczna aktywność inwestycyjna przyniosła długoterminowe korzyści gospodarcze.

Puda ocenił, że odpowiedzią jest posiadanie wizji - planowanie. Przytoczył przykład fali popularności miękkich szkoleń sprzed kilku lat, wobec których - jego zdaniem - z perspektywy czasu można mieć wątpliwości co do ich meritum.





"To pokazuje pewien brak wizji. Nie da się miękkim działaniem, miękkimi szkoleniami zastąpić twardej infrastruktury" - ocenił wiceminister. "Myślę, że to, co dzieje się w tej chwili, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu polskiego, we współpracy z samorządami, firmami, pokazuje, że jeżeli ma się wizję, te środki są o wiele lepiej wykorzystywane, aby one mogły procentować" - dodał.

Jak ocenił, obecna sytuacja gospodarcza, która jest skutkiem epidemii koronawirusa, przez pryzmat wynikającego z niej systemu wartościowania pokazuje, że Polska w trudnych czasach radzi sobie bardzo dobrze.

Min. @GrzegorzPuda na @EECKatowice: W Polsce istnieje potrzeba doskonalenia i rozwijania spójnego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem europejskim. Efektywny transport jest kluczowy dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego kraju i rozwoju wymiany handlowej pic.twitter.com/W888VZ38dz — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) September 4, 2020

Nawiązując do przyszłorocznego celu wzrostu gospodarczego na poziomie 4 proc. PKB wiceminister uznał, że to "coś realnego, o co musimy walczyć". "Musimy walczyć o to, aby w tych trudnych czasach polska gospodarka, polska infrastruktura, rozwijała się jak najszybciej. A gwarantem tego, co dzieje się, jeśli chodzi o rynek infrastrukturalny, jest państwo polskie i inwestycje centralne" - wskazał.



"Te duże inwestycje napędzają polską gospodarkę i to jest gwarant dlatego, że tam są środki finansowe. Co więcej, to są dosyć pewne środki. Porównując do sektora prywatnego, sektor prywatny w tej chwili ma zadyszkę i nie ma za bardzo pomysłu, w którym kierunku musi inwestować, a to powoduje, że inwestycje, które do tej pory były pokazywane, że one może trochę wolniej postępują, są gwarantem, bo pozostałe są przystopowane, albo wolne" - opisywał Puda.





- Premier @MorawieckiM wywalczył znaczące środki na szczycie Rady Europejskiej. Będziemy mogli skorzystać z ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz ok. 34 mld euro w pożyczkach w ramach Wieloletnich Ram Finansowych i #FunduszOdbudowy - min. @GrzegorzPuda na @EECKatowice pic.twitter.com/kP8ZBHIHWU — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) September 4, 2020

Powtórzył, że rządowi zależy na powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego, bo tylko ona pozwoli przezwyciężyć trudną sytuację gospodarczą. "I tu stoimy przed dużym wyzwaniem: z jednej strony mamy środki finansowe, to jest 139 mld euro w formie dotacji, a także 34 mld euro w formie pożyczek - te środki muszą zasilić polską gospodarkę, aby jak najszybciej ruszyła z kopyta" - wskazał.

"Naszym celem, naszego ministerstwa jest, aby środki mogły być jak najszybciej wdrożone" - zadeklarował Puda, przypominając o potrzebnych wciąż rozmowach dotyczących nowej perspektywy.

Pytany o przełomowość ostatniego unijnego szczytu, na którym zapadły decyzje o skierowaniu znacznych pieniędzy do gospodarek, czy który przyniósł sygnały o gotowość do budowy dużych przedsięwzięć czy dużych firm, wiceminister m.in. zastrzegł, że w ramach Unii Europejskiej każde państwo ma swój interes.

- Zakłócenie aktywności gospodarczej państwach członkowskich spowoduje, zgodnie z prognozą KE, spadek #PKB #UE o 8.3 proc. w '20 r. Polska dzięki szybkiemu podjęciu przez Rząd efektywnych działań antykryzysowych odnotuje mniejszy spadek PKB - min. @GrzegorzPuda na @EECKatowice pic.twitter.com/EpenjOw6tR — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) September 4, 2020

"Polska też dba suwerennie o swój interes, bo naszym zadaniem jest to, aby jak najwięcej środków trafiło do naszego kraju. Każde państwo podchodzi do tego podobnie, przy czym z różną polityką, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. My jesteśmy chyba największym w tej chwili placem budowy w Europie, ale jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, kraje unijne mają sposoby na to, aby część środków z Polski powróciła do Niemiec, do Francji czy Hiszpanii" - zaznaczył.

"Jeżeli wykorzystujemy środki lepiej, mamy niższy spadek PKB i liczymy na wzrost PKB do 4 proc. w przyszłym roku, to z pewnością kraje Europy Zachodniej, jeżeli utrzymamy ten poziom, nie będą w stanie tych dobrych wskaźników Polski dogonić" - powiedział Puda.

Odnosząc się do perspektywy swojej pracy w ministerstwie odpowiedzialnym za wydatkowanie funduszy europejskich wiceminister podkreślił, że widzi w nim, "jak trudno czasem zgodnie z przepisami unijnymi jest wydatkować środki europejskie".

"Tu mamy duże wyzwanie: Unia często zabezpiecza się różnymi zapisami, które powodują, że wydatkowanie środków europejskich jest nie takie łatwe jak w innych krajach, pomimo że prawo unijne jest spójne i równe dla wszystkich. Z tej perspektywy patrząc, faktycznie stoimy przed dużym wyzwaniem nowej perspektywy i wyzwaniem zakończenia obecnej" - skonkludował Grzegorz Puda.