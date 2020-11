Puda o nowej wersji "piątki dla zwierząt": bo będzie szeroka ustawa zapewniająca dobrostan zwierząt

To będzie szeroka ustawa zapewniająca dobrostan zwierząt - mówił w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, pytany o nowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Dodał, że będzie ona zawierać także zapisy dotyczące inspekcji ochrony zwierząt.

Minister Puda pytany w Programie I Polskiego Radia o nową ustawę o ochronie zwierząt wskazał, że "jest przygotowywana". "Z tego co wiem, jest to projekt poselski, ale z tą różnicą, że będzie to ustawa o ochronie zwierząt i w jednej ustawie także połączymy ustawę o inspekcji ochrony zwierząt" - powiedział. Dodał, że w związku z tym będzie to szeroka ustawa zapewniająca dobrostan zwierzętom.

Minister przypomniał, że Unia Europejska "swoim prawem zabrania stosowania uboju rytualnego bez ogłuszania i my też chcemy dostosować się do tego".

Pytany, co możemy zyskać poprzez wprowadzenie w ustawie zakazu uboju rytualnego minister wskazał, że polskie mięso poprzez to, że "moglibyśmy mieć niewprowadzone te przepisy mogłoby być dyskryminowane przez obniżanie ceny i ograniczenia w dostępie do rynków". Według niego wprowadzenie ustawy o ochronie praw zwierząt skutecznie zablokuje takie praktyki.

Puda wskazał też na "interes samych rolników, rozumiany jako podnoszenie konkurencyjności". "Z roku na rok wzrasta w UE zapotrzebowanie na mięso pozyskiwane ze zwierząt zabijanych bez zbędnego cierpienia i ten trend jest wyraźnie rosnący" - stwierdził.

Szef rolnictwa, jak mówił, "będzie rekomendował" pozostawienie zapisu o dopuszczalności rytualnego uboju drobiu.

Tzw. "piątka dla zwierząt", czyli pięć propozycji dotyczących ochrony zwierząt zaprezentował na początku września prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef Forum Młodych PiS Michał Moskal. Wśród tych propozycji znalazły się m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa.

Nowela została uchwalona przez Sejm oraz przeszła etap prac w Senacie. Senat 14 października zaproponował 36 poprawek. Wśród nich jest wyłączenie z ograniczeń uboju rytualnego drobiu - co było propozycją rządową, a także wydłużenie o 2,5 roku wejścia w życie przepisów dot. zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejścia przepisów dot. uboju rytualnego. Przeciwko nowelizacji, uchwalonej z inicjatywy PiS, wielokrotnie protestowały środowiska rolnicze, m.in. przedstawiciele Agrounii; domagano się odrzucenia noweli.