Puda: podczas Światowego Forum Miejskiego będziemy rozmawiać m.in. o rozwoju gospodarki (aktualizacja)

W trakcie 11. Światowego Forum Miejskiego (WUF11) prowadzone będą debaty m.in. nad rozwojem światowej gospodarki - powiedział podczas ceremonii otwarcia forum w Katowicach minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

"Osoby z różnych zakątków świata będą debatowały w Katowicach na wiele tematów: nad rozwojem miast, nad rozwojem aglomeracji, nad rozwojem światowej gospodarki. Szybka dynamika procesów urbanizacyjnych rodzi jednak nowe wyzwania, nowe problemy, z którymi zarówno my jako ministerstwo, ale również państwo, jako uczestnicy, a także samorządowcy w naszym kraju, musimy się zmierzyć" - stwierdził Puda.

Minister uznał za potrzebną dyskusję nad transformacją i modelem rozwoju we wszystkich miastach na świecie.

"Dlatego tak istotne jest również wypracowanie spójnej strategii działań, która mogłaby i pozwoli skutecznie równoważyć dążenie miast do poprawy mobilności, poprawy produktywności, efektywności, konkurencyjności, a także do zrównoważonego rozwoju" - wymienił.

Puda ocenił, że hasło WUF11 "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" jest ważną inspiracją dla przedstawicieli rządów i samorządów, świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, a także wszystkich tworzących politykę miejską do poszukiwania nowych rozwiązań, przyjaznych dla mieszkańców

"Chciałbym z satysfakcją podkreślić, że agenda WUF11 wpisuje się w realizację celu 11. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, mówiącym o "zrównoważonych miastach i społecznościach lokalnych". "Dlatego chcemy również koncentrować się na tematyce, która jest związana ze wspieraniem i promowaniem lepszej jakościowo, zrównoważonej i przyjaznej środowisku urbanizacji, budującej wielką odporność w naszych miastach" - zaznaczył.

Puda powiedział też, że przyszłość światowych miast zależy w dużym stopniu od dyskusji, która będzie prowadzona podczas trwającego w Katowicach wydarzenia.

"Podczas forum będziemy mogli podzielić się doświadczeniami w procesie odbudowy miast, odbudowy po wojnie, odbudowy po covidzie i dalszej transformacji" - zadeklarował. Wskazał, że Polska wyszła z katastrofy II wojny światowej i przezwyciężyła smutne czasy i spuściznę PRL, skutecznie budując dziś i rozwijając potencjał swoich miast, które stały się nowoczesnymi aglomeracjami.

"Mieliśmy mniej czasu od krajów Zachodu, a mimo to Polska rozwija się jako kraj o dużym potencjale z dużą prędkością; można powiedzieć jest taką lokomotywą europejską większej prędkości" - uznał Puda.

Zapowiedział, że Polska zaprezentuje na WUF także Krajową Politykę Miejską 2030, przyjętą przez rząd 14 czerwca br., której najważniejszym celem jest przeprowadzenie transformacji polskich miast w kierunku silnych i odpornych aglomeracji, zapewniających wysoką jakość życia wszystkich mieszkańców.

Ponadto - zasygnalizował szef MFiPR - w trakcie sesji plenarnej "Odbudowa społeczności i wspólnot lokalnych po wojnie i katastrofach naturalnych" będzie mowa m.in. o odbudowie miast ukraińskich. Podczas WUF11 104 polskie miasta podpiszą też zobowiązanie do realizacji "konkretnego projektu, który będzie na poziomie lokalnym wdrażał Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ".

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła w trakcie otwarcia, że jedną z cech wyróżniających WUF11 jest pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy postanowili również w szerokim zakresie włączyć w debaty młodzież (poprzez powołanie Rady Młodych) oraz środowiska biznesowe (w formule Rady Biznesu).

"Mam nadzieję, że wyjedziecie z tej konferencji z głowami pełnymi pomysłów, a nasza deklaracja i dziedzictwo Światowego Forum Miejskiego: +Plan działań dla miast+, będzie drogowskazem, który pokaże nam, jak tworzyć miasta przyszłości, aby każdy z nas mógł znaleźć w nich coś dobrego. Dyskutujmy, rozmawiajmy i poszukujmy rozwiązań" - zachęcała pełnomocniczka rządu ds. organizacji WUF11 w Katowicach.

Prezydent Katowic Marcin Krupa mówił, że dwuletnie przygotowania do WUF11 zmierzały do tego, aby goście wydarzenia czuli się na nim, jak w swoim drugim domu - domu zielonym, wypełnionym kulturą, kreatywnym i inspirującym. Ocenił, że Katowice dają szansę poznania procesu transformacji miasta z przemysłowego w nowoczesne.

Krupa podkreślił wagę mieszkańców w przemianach miast. "To właśnie mieszkańcy są motorem napędowym do zmian, których oni oczekują, a których my chcemy dokonać" - zaakcentował.

Podczas otwarcia WUF11 przemawiał także m.in. premier Mateusz Morawiecki. Odtworzono przemówienia prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa i prezydenta Kolumbii Ivána Duque Márqueza. Unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira wystąpiła, łącząc się online.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF11) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa na świecie konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich. Miejscem organizacji 11. edycji World Urban Forum (WUF11), pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Program czterodniowych obrad obejmuje m.in. sześć sesji dialogowych i nadzwyczajny dialog na temat reagowania na kryzysy miejskie, pięć zgromadzeń, 15 okrągłych stołów, 13 sesji specjalnych, a także szkolenia i spotkania networkingowe.

Jednym z efektów Forum ma być "Plan działań dla miast" - katalog dobrych praktyk, instrukcja wdrażania lokalnych projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Efektem Forum ma być też dokument "Katowice Declared Actions" - zobowiązanie różnych podmiotów (samorządów, biznesu, instytucji rządowych) do podjęcia konkretnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl