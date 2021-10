Puda: Polski ład ma służyć wszystkim Polakom, którzy żyją na wsi

Program Polski ład ma służyć wszystkim Polakom, którzy żyją na wsi - powiedział PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Wskazał, że kompleksowy program dla rolnictwa, który zostanie przedstawiony w sobotę zawiera m.in. rozwiązania legislacyjne, wzmacniające pozycję rolników w postępowaniach sądowych.

W sobotę, 9 października, o godz. 12.00 w Przysusze rozpocznie się konwencja PiS z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, na której mają zostać przedstawione szczegóły Polskiego Ładu adresowane do mieszkańców wsi i rolników.

Pytany o szczegóły minister Puda, powiedział, że jedym z elementów nowego programu będzie ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym, która zawiera korzystne dla rolników rozwiązania z zakresu podatków, obszaru społecznego oraz związane z dziedziczeniem. "W ustawie jest np. zapis, że rolnik, który przechodzi na emeryturę nie musi zdawać gospodarstwa" - wskazał szef MRiRW.

Dodał też, że w przedstawionym pakiecie znajdą się rozwiązania legislacyjne, które wzmacniają pozycję rolników w postępowaniach sądowych np. z dużymi koncernami spożywczymi, które kupują od nich produkty.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

