Puda: prawie 100 tys. inwestycji o łącznej wartości 550 mld zł z unijnym dofinansowaniem

Jak wskazał we wtorek szef resortu funduszy i polityki regionalnej, w obecnej perspektywie finansowej udało się zrealizować z unijnym dofinansowaniem prawie 100 tys. inwestycji o łącznej wartości 550 mld zł. "W tej kwocie udział funduszy europejskich to prawie 340 mld zł, czyli ponad 93 proc. całej dostępnej puli finansowej" - powiedział Puda na antenie Programu I Polskiego Radia.

Jak przypomniał, z pomocą pieniędzy z UE była finansowana m.in. pomoc covidowa w pierwszym okresie pandemii. "Pieniądze były przeznaczane w głównej mierze na to, aby dofinansować służbę zdrowia, zakup karetek, rozbudowę czy przystosowanie szpitali do tego, aby stały się również szpitalami covidowymi" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że duża część inwestycji jest finansowana przede wszystkim ze środków budżetowych, ze wsparciem pieniędzy unijnych. "Myślimy o tym, że być może uda się zwiększyć poziom dofinansowania unijnego, aby ulżyć trochę samorządom; to jest w trakcie prac" - zapowiedział.

Pytany o to, kiedy Polska otrzyma pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy Puda wskazał: "Czekamy cały czas na działania ze strony Komisji Europejskiej, by te środki trafiały do Polski".

Europejski Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia COVID-19. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Wszystkie kraje członkowskie miały przygotować swoje KPO. Zdecydowana większość została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek.

Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

