Puda: przed nami negocjacje z KE w sprawie umowy na część dotacyjną KPO i umowy pożyczki

Konieczne jest wynegocjowanie i podpisanie z KE umowy finansowej na część dotacyjną KPO i umowy pożyczki - poinformował PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Do końca wakacji chcemy też uzgodnić z KE sposób realizacji reform i inwestycji oraz mechanizm weryfikacji - dodał.

"Po formalnej akceptacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przez kolegium unijnych komisarzy konieczna jest jeszcze decyzja Rady UE, czyli państw członkowskich. Rada na jej wydanie ma 4 tygodnie. Płynące z Brukseli sygnały pozwalają spodziewać się tej decyzji szybciej niż w terminie" - poinformował PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister zaznaczył, że nie jest to jednak koniec rozmów z Komisją Europejską (KE).

"Konieczne jest jeszcze wynegocjowanie i podpisanie z KE umowy finansowej na część dotacyjną KPO i umowy pożyczki. Umowy te w imieniu Rządu RP, podpisze minister właściwy ds. rozwoju regionalnego jako koordynator KPO. Następnie służby techniczne KE i polskie muszą uzgodnić tzw. ustalenia operacyjne, czyli szczegóły dotyczące tego, jak będziemy realizować reformy i inwestycje (kto za co odpowiada) oraz jak będziemy udowadniać przed KE ich osiągnięcie (tzw. mechanizmy weryfikacji i typy dokumentacji). Ten proces będziemy chcieli zakończyć jak najszybciej - do końca wakacji, choć w przypadku wielu krajów trwa to ok. 4 miesiące" - wyjaśnił Grzegorz Puda.

Zaznaczył, że jak tylko zostaną podpisane ww. umowy z KE i ustalenia operacyjne "będziemy mogli wysłać pierwszy wniosek o płatność. To jest wymóg formalny" - zaznaczył minister.

"Najważniejsze jest jednak by dopełnić wymogów merytorycznych, tzn. zrealizować kamienie milowe. Kluczowa jest reforma sądownictwa, którą musimy przeprowadzić do końca czerwca. Jeśli to się uda, refundacja z KE powinna trafić do Polski jeszcze w tym roku. Powinniśmy otrzymać 4,219 mld euro (w tym 2,85 mld euro w części dotacyjnej i 1,37 mld euro z pożyczki)" - podkreślił Grzegorz Puda.

Zapewnił, że nie czekając na środki z instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności będą uruchamiane środki krajowe na rozpoczynanie inwestycji, czyli tzw. prefinansowanie (zwroty z tarcz covidowych, którymi dysponuje PFR). "Zgłaszane nam przez resorty zapotrzebowanie na ten rok to ponad 4 mld zł" - stwierdził Puda.

Zwrócił uwagę, że za realizację reform i inwestycji odpowiadają poszczególne ministerstwa, które wkrótce będą informować na swoich stronach internetowych o uruchamianiu konkursów. To one też będą potwierdzać realizację reform i inwestycji na potrzeby wniosków o płatność, które w imieniu Polski będzie do Komisji Europejskiej wysyłało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Jako suwerenny członek UE mamy absolutne prawo do funduszy europejskich. Wstrzymywanie ich było tylko i wyłącznie sprawą polityczną, inicjowaną przez polską opozycję totalną. Należy się spodziewać, że nawet teraz po ogłoszeniu KPO nie ustaną w wysiłkach aby pieniądze, które się Polakom należą zablokować, bo to jest ich sposób na walkę o władzę" - stwierdził Grzegorz Puda.

"Nie ma i nie było innych powodów wstrzymywania wypłaty KPO niż polityczne, zwłaszcza jeśli chodzi o praworządności. Kontrole OLAF(Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) pokazują, że Polska jest nie tylko liderem w wykorzystywaniu środków europejskich, ale że robi to najuczciwiej" - podkreślił minister Grzegorz Puda.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl