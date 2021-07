Puda: rolnik może sprawdzić w przeglądarce, gdzie są wolne państwowe grunty

Uruchomiona została przeglądarka nieruchomości należących do Skarbu Państwa, która pozwala rolnikom na sprawdzenie, gdzie znajdują się państwowe grunty, które mógłby być użytkowane do produkcji rolnej - poinformował w czwartek na konferencji prasowej minister rolnictwa Grzegorz Puda.

"Projekt - to centralny system informatyczny, którego dotychczas nie było. Po raz pierwszy system pozwala rolnikom sprawdzić, gdzie są wolne grunty, które należą do państwa, które z tych gruntów będą mogły być wykorzystane do produkcji rolnej. Ta przeglądarka zostaje udostępniona na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz na platformie eRolnik" - mówił Puda.

"Udostępniamy rolnikom pełną wiedzę, bazę o działkach w Zasobie Rolnym Skarbu Państwa" - zaznaczył minister. Dodał, że obecnie w tym zasobie znajdują się grunty o powierzchni 1,4 mln ha, z czego ok. 200 tys. ha jest do rozdysponowania - czyli wolnych, z możliwością dzierżawy bądź zakupu w drodze przetargu.

Jest to pierwszy taki przypadek, gdy rolnicy mają możliwość wglądu w bazę Zasobu i weryfikację "tego, co dzieje się na polu w stosunku do tego, co jest w mapach". Katalog pozwala jeszcze szybciej poszukiwać, a docelowo również pozyskiwać grunty rolne w postaci dzierżawy przy przetargów - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Dyrektor KOWR Małgorzata Gośniowska-Koli poinformowała, że pierwszym krokiem było wytworzenie funkcjonalności, która kataloguje zasoby państwowej ziemi. Dodała, że katalog podzielony jest na województwa, powiaty, gminy, co ułatwia poszukiwania. Można też zobaczyć, jakiej wielkości jest to działka, jaka jest jej forma własności oraz w jaki sposób została rozdysponowana.

"Do tej pory nie było wiadomo, jak rolnik może się orientować, co do posiadanych przez KOWR gruntów (...), było to trudne. Przeglądarka jest dużym ułatwieniem" - tłumaczyła dyrektor. Dodała, że przewidziane są kolejne etapy rozszerzania tego narzędzia.

Minister podkreślił, że inicjatywa "Więcej ziemi dla rolników", której wynikiem jest uruchomienie przeglądarki nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jest elementem "Polskiego Ładu" i jest działaniem bardzo oczekiwanym przez rolników.

Ministerstwo Rolnictwa oraz KOWR planują II etap projektu. Docelowo, będą nowe funkcjonalności przeglądarki. Zostanie ona rozbudowana o prezentację graficzną na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z narzędziami takimi jak w geoportalu.

Dzięki takiej inicjatywie, wpisującej się również w inne aspekty wdrożeń w zakresie szerokiej informatyzacji wprowadzanej na Polską wieś, znacznie zostanie podniesiony komfort realizacji spraw urzędowych pozwalający rolnikom na zaoszczędzenie czasu - podkreślił resort rolnictwa

