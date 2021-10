Puda: Rząd PiS chce przywrócić godność ludzi żyjących na wsi

Rząd PiS jest rządem, który chce przywrócić godność ludzi żyjących na wsi. Jest ona zupełnie inna niż była 30 lat temu, dlatego musimy dostosowywać nasze programy do tego, co jest w tej chwili – mówił w sobotę minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

W "Gościu Wiadomości" w TVP Info Puda opowiadał o szczegółach ogłoszonego w sobotę na konwencji PiS w Przysusze Polskiego Ładu dla wsi. Podkreślił, że "ostatnie 30 lat to czas, który w dużym stopniu został niewykorzystany na wsi", bo "środki, które trafiały do wsi bardzo często były niewykorzystywane".

"Rząd PiS jest rządem, który chce przywrócić godność ludzi, którzy żyją na wsi. Ta wieś jest już zupełnie inna niż była 30 lat temu, dlatego musimy dostosowywać nasze programy do tego, co jest w tej chwili" - zwrócił uwagę.

Szef resortu rolnictwa mówił też o poprawie sytuacji w przetwórstwie. Jego zdaniem "wielu rolników w tej chwili zmaga się z wielkim problemem możliwości sprzedaży swoich produktów do przetwórni" bo są one w rękach kapitału zagranicznego, "co powoduje, że to oni nam narzucają cenę, oni rolnikom mówią, za ile mogą skupić".

"Najlepszym rozwiązaniem, aby przywrócić godność rolnikowi, a z drugiej strony opłacalność produkcji, jest właśnie przywrócenie dobrego przetwórstwa" - stwierdził minister.

Puda zapowiedział też powołanie od przyszłego roku nowego towarzystwa ubezpieczenia rolniczego. Będzie ono pod nadzorem ministra rolnictwa, "żeby być konkurencją dla dużych molochów, zagranicznych bardzo często towarzystw ubezpieczeniowych, które oczywiście ubezpieczają, ale ich głównym celem jest jednak zarobek, a nie dobro rolnika".

"Oprócz tego ogłosiliśmy dzisiaj powstanie nowego funduszu, który będzie gwarantował świadczenie na wypadek suszy czy powodzi. Co ważne, te środki już są zabezpieczone w projekcie budżetu na 2022 r. To są środki w wysokości 3 mld zł" - poinformował.

Pytany, jak wesprzeć rolników w walce z ASF, minister rolnictwa odpowiedział, że należy ograniczyć populację dzików, "rozpoczynając od tych miejsc, które są najbliżej dużej hodowli trzody chlewnej".

Dodał, że są też "programy, dzięki którym rolnicy (...) mogą czuć się bezpiecznie w tych strefach, gdzie w tej chwili jest obniżona cena z powodu ASF", bo zakładają one wyrównanie cen. Na to przeznaczyliśmy 150 mln zł". Są też pieniądze na bioasekurację. "Na to przeznaczamy 50 mln zł jeszcze w tym roku" - powiedział.

