Puda: są już pierwsze umowy o dofinansowanie miast z programu „Rozwój lokalny"

Ponad 3,5 mln euro otrzyma każde z 29 miast objętych programem „Rozwój lokalny”, by wkroczyć na szybszą ścieżkę wzrostu. Podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie z Żarami, Jarocinem i Koninem – podał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Resort dodał, że wsparcia z Funduszy Norweskich na rozwój małych ojczyzn to ponad 102 miliony euro.

"Ponad 3,5 miliona euro wsparcia otrzyma każde z 29 miast objętych programem +Rozwój lokalny+, by wkroczyć na szybszą ścieżkę wzrostu. Podpisaliśmy pierwsze umowy o dofinansowanie z Żarami, Jarocinem i Koninem" - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, cytowany w opublikowanym w środę komunikacie resortu.

Program "Rozwój lokalny" to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Ma wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast.

Zdaniem ministra, zgłaszane projekty wpłyną na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców. "9 lipca 2021 r. wskazaliśmy listę 29 miast, które zakwalifikowały się do programu. Dziś podpisaliśmy pierwsze umowy z władzami Jarocina, Konina i Żar, z których każda opiewa na ponad 3,5 miliona" - poinformował Puda.

Z informacji resortu wynika, że projekt Konina "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" będzie dążyć m.in. do wprowadzenia nowej ścieżki rozwoju, jaką jest Zielone Miasto Energii. Konin ma szansę stać się dobrze prosperującym centrum energii odnawialnej, a także lepszym miejscem do życia i rozwoju dla mieszkańców - podkreśliło MFiPR.

Pierwszym celem Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta - jak wskazano - jest transformacja energetyczna i gospodarcza. Rozwój energetyki odnawialnej, w tym wykorzystanie wodoru oraz wód geotermalnych. Drugi cel rozwoju stanowić będzie zdrowa równowaga, czyli nadanie miastu nowego, proekologicznego charakteru. Trzecim celem jest uruchomienie energii ludzi. Aktywizacja mieszkańców Konina poprzez wyzwolenie ich kreatywności i przedsiębiorczości.

Główne obszary realizacji projektu "Jarocin - Miastem Jutra" to: Ecorockowe Miasto - dążenie do osiągnięcia równowagi środowiskowej; Wspólnota lokalna awangardowych działań - współdziałanie i kreatywne tworzenie nowoczesnego i świadomego społeczeństwa; Jarociński Rozwój Gospodarczy - tworzenie warunków do gospodarczo-edukacyjnej innowacyjności.

Resort podkreślił, że miastu zależy na poprawie warunków środowiskowych, zwiększeniu atrakcyjności życia mieszkańców i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma pomóc w zbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego, poprawie więzi i tożsamości lokalnej oraz stworzeniu dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.

Natomiast projekt "Żary, tu chcę żyć!!!" ukierunkowany jest - jak czytamy - "na wyeliminowanie problemów i barier rozwojowych miasta". Jego realizacja przyczyni się do zahamowania niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych i procesu osłabienia jego funkcji miejskich. Podjęte przez miasto działania będą źródłem pozytywnego impulsu rozwojowego w wymiarze społeczno-demograficznym, gospodarczym, środowiskowym, finansowym, przestrzennym oraz kulturowym.

Efektem realizacji projektu będzie: wzmocnienie aktywności i kreatywności społecznej mieszkańców; urzeczywistnienie koncepcji Żar jako zielono - niebieskiego miasta; zrównoważony rozwój gospodarczy; rozwój polityki przestrzennej; zmiana wizerunku instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w Żarach.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Ministerstwo przypomniało, że Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu "Rozwój lokalny" opiewa na sumę - 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

