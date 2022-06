Puda: Światowe Forum Miejskie pokaże polską ścieżkę transformacji

Światowe Forum Miejskie, które rozpoczyna się w niedzielę w Katowicach, pokaże m.in. polską ścieżkę transformacji, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i społecznym - powiedział w sobotę w Katowicach minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W niedzielę w Katowicach rozpoczyna się Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) - organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" jest w dniach 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej Światowe Forum Miejskie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice.

Na sobotnim briefingu Puda wskazał, że scenariusz rozpoczynającego się w niedzielę Forum oparty jest w pewnym sensie na historii.

"To wydarzenie pokazujące transformację - transformację naszego kraju, która przebiegała w różnym tempie po II wojnie światowej, a potem po trudnych czasach komunizmu, pewnej szarości i pewnego systemowego obłędu. Udało się doprowadzić do tego, że miasta w Polsce i Polska jako kraj zaczęły rozwijać się bardzo dobrze i dużo szybciej" - zaakcentował.

"To widać m.in. w Katowicach - mieście, które rozwija się bardzo dobrze. Mówię też o mniejszych miejscowościach, gdzie dotychczas tego wsparcia finansowego nie było, gdzie ta transformacja dotychczas nie przebiegała - dzięki wsparciu wielu czynników, również naszego rządu, udaje się je rozwijać" - ocenił szef MFiPR.

"Myślę, że to wszystko spowodowało, że nasze starania zostały dostrzeżone i udaje się organizować WUF właśnie w Katowicach" - dodał, dziękując następnie wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie i podkreślając, że na WUF11 pokazana zostanie transformacja nie tylko w wymiarze infrastrukturalnym, ale przede wszystkim społecznym.

Minister funduszy ocenił, że Forum oznacza również wielką promocję: Katowic, woj. śląskiego, całego kraju i tej części Europy. "My jako państwo możemy pokazać, że ścieżka, którą udało nam się zrealizować, jest ścieżką do pokazania wszystkim, którzy stoją przed tymi wyzwaniami" - uznał.

"Myślę, że ta 11. edycja World Urban Forum pokaże również dobre działania obecnego rządu, które sprzyjają temu, aby miasta rozwijały się jak najszybciej; aby wszystko to, co pod kierownictwem pana premiera na co dzień robimy, przebijało się nie tylko w świadomości samorządowców, bo myślę, że ta wiedza już istnieje, ale przede wszystkim Polaków, którzy w tych miastach funkcjonują" - dodał Puda.

