Puda: Światowe Forum Miejskie pokaże polską ścieżkę transformacji (aktualizacja)

Światowe Forum Miejskie, które rozpoczyna się w niedzielę w Katowicach, pokaże m.in. polską ścieżkę transformacji, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak i społecznym - powiedział w sobotę w Katowicach minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W niedzielę w Katowicach rozpoczyna się Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) - organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" jest w dniach 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej Światowe Forum Miejskie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice. Na briefingu zorganizowanym na dzień przed rozpoczęciem WUF minister funduszy zasygnalizował, że scenariusz Forum jest oparty w pewnym sensie na historii.

"To wydarzenie pokazujące transformację - transformację naszego kraju, która przebiegała w różnym tempie po II wojnie światowej, a potem po trudnych czasach komunizmu: pewnej szarości i pewnego systemowego obłędu. Udało się doprowadzić do tego, że miasta w Polsce i Polska jako kraj zaczęły rozwijać się bardzo dobrze i dużo szybciej" - zaakcentował.

"To widać m.in. w Katowicach - mieście, które rozwija się bardzo dobrze. Mówię też o mniejszych miejscowościach, gdzie dotychczas tego wsparcia finansowego nie było, gdzie ta transformacja dotychczas nie przebiegała; dzięki wsparciu wielu czynników, również naszego rządu, udaje się je rozwijać" - ocenił szef MFiPR.

"Myślę, że to wszystko spowodowało, że nasze starania zostały dostrzeżone i udaje się organizować WUF właśnie w Katowicach" - dodał minister, dziękując następnie wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie i podkreślając, że na WUF11 pokazana zostanie transformacja nie tylko w wymiarze infrastrukturalnym, ale przede wszystkim - społecznym.

"Będziemy rozmawiali o wielu tematach, o zazielenieniu, o tym, że musimy starać się, aby nasze i samorządów działania prowadziły do tego, żeby mieszkańcy miast (…) mieli lepsze warunki, aby życie w miastach było prostsze. Będziemy wymieniali się poglądami, co udało się rozwiązać w niektórych miastach lub w jaki sposób rozwiązać problemy jeszcze nierozwiązane" - zasygnalizował Puda.

Minister funduszy ocenił, że Forum oznacza również wielką promocję, nie tylko miasta Katowice, nie tylko woj. śląskiego, ale całego kraju i tej części Europy. "My, jako państwo, możemy pokazać, że ścieżka, którą udało nam się zrealizować, jest ścieżką do pokazania wszystkim, którzy stoją przed tymi wyzwaniami" - wskazał.

Dyrektor wykonawcza UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif pogratulowała polskiemu rządowi możliwości zorganizowania WUF11. Oceniła, że Katowice są doskonałym miejscem, aby przewodzić procesowi transformacji miast opartych na tradycyjnym przemyśle, w miasta nowoczesne. Podziękowała przy tym polskim współpracownikom za gościnność i udostępnioną infrastrukturę.

"To forum nie ma charakteru ustawodawczego, ale jest bardzo inkluzywne. (…) Obecnie widzimy, że rola miast, rola władz samorządowych i zintegrowanego podejścia od szczebla krajowego do lokalnego, jest bardzo ważna. Dlatego bardzo cieszę się, że widzę tutaj przedstawicieli władz centralnych i samorządów, którzy stoją ramię w ramię i apelują o zrównoważoną urbanizację" - uznała.

Wymieniając elementy Forum dyrektor wskazała na m.in. zgromadzenie młodych, dyskusje biznesowe, zgromadzenie samorządów, spotkanie inicjatyw oddolnych, czy spotkanie na szczeblu ministerialnym (w WUF weźmie udział ok. 50 ministrów i wiceministrów z różnych krajów).

"Spodziewamy się dyskusji, dialogu, nawiązywania kontaktów, budowania umiejętności i zdolności. Opieramy się na wynikach ostatniego WUF z Abu Zabi, skąd po raz pierwszy mamy zadeklarowane działania. One są z nami w 2022 r. i chcemy teraz zobaczyć bardzo wyraźny plan działania, który nam się skrystalizuje 30 czerwca 2022 r. Ten plan działania ma być realizowany nie tylko na szczeblu lokalnym, ale w sposób inkluzywny, z władzami lokalnymi i centralnymi i radami ONZ" - zapowiedziała dyrektor wykonawcza UN-Habitat.

"Jesteśmy w punkcie styku czterech kryzysów: zmian klimatycznych, Covid-19, katastrofy związanej z wojną, a także kryzysu kapitału. Chciałabym, żeby World Urban Forum skorzystało z tych czterech kryzysów. Zapraszam wszystkich: powiedzcie nam, o czym marzycie i wyjedźcie z działaniami" - dodała Maimunah Mohd Sharif.

Wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która jest pełnomocniczką rządu ds. przygotowania WUF11, zadeklarowała gotowość do przyjęcia w Katowicach ponad 21 tys. zarejestrowanych dotąd na Forum osób, w tym prawie 9 tys. z Polski. Uznała obecną edycję WUF za historyczną ze względu m.in. na to, że jest realizowana według zasad dostępności.

"Chcemy, aby każda osoba o szczególnych potrzebach, z niepełnosprawnością, mogła w pełni uczestniczyć w Forum zarówno w kwestiach technicznych: dojazdu, przyjazdu, ale również włączających: chcemy dyskutować o i z osobami z niepełnosprawnością, co możemy zrobić jeszcze lepiej, aby usuwać bariery z codziennego życia" - wyjaśniła wiceszefowa MFiPR.

"To również historyczny moment, bo po raz pierwszy powołaliśmy Radę Młodych, która pomagała pełnomocnikowi rządu ds. WUF w tym, jak zaangażować młodzież, aby współtworzyła z nami program. Dzisiaj mieliśmy okazję otworzyć Miasteczko Młodych, czyli jedną z jedenastu stref +WUF na mieście+, gdzie młodzież będzie się spotykać, wynajdywać pomysły, co ulepszać w otaczającej nas rzeczywistości" - dodała Jarosińska-Jedynak.

Zwróciła również uwagę na zaangażowanie biznesu w Forum, pod kątem mocniejszego włączenia się biznesu w poprawę jakości życia w mieście. Zaanonsowała liczącą 8 tys. m kw. strefę Urban Expo - z 90 stoiskami miast, państw, organizacji i firm, pokazującymi swoje najlepsze rozwiązania.

"WUF11 to będą setki godzin dyskusji, wymiany doświadczeń, informacji, poznawania siebie, rozmów, jak tworzyć i kreować miasta, aby życie w nich było bardziej zielone i nowoczesne" - opisała Jarosińska-Jedynak.

Zaprosiła do internetowej rejestracji na Forum - w formule uczestnictwa osobistego lub online - wszystkich, którzy dotąd tego nie zrobili. Zapowiedziała, że na poniedziałkowym oficjalnym otwarciu Forum polskie dziedzictwo kulturalne zaprezentują m.in. zespół "Śląsk" i Joszko Broda.

Prezydent Katowic Marcin Krupa wskazał, że organizacja tak wielkiego wydarzenia to zasługa wielu osób, których współpraca przy przedsięwzięciu przerodziła się w pewną przyjaźń.

"Czeka nas wielka praca przez tych kilka dni podczas WUF, abyśmy znaleźli nowe sposoby, nowe przepisy, jak zmieniać miasta, aby naszym mieszkańcom żyło się w nich coraz lepiej; abyśmy zgodnie z 17 celami zrównoważonego rozwoju myśleli również o tych miejscach na naszej kuli ziemskiej, gdzie jest bardzo źle - ze względu na zmiany klimatyczne, na migrację, na przeludnienie" - zaapelował.

"To musimy rozwiązywać, bo świat należy do nas, a jaki on będzie, będzie zależało od naszych decyzji i naszego zaangażowania" - stwierdził prezydent Katowic.

