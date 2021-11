Puda: w czwartek w Brukseli rozmowy z KE o KPO

W czwartek w Brukseli odbędą się rozmowy z Komisją Europejską dotyczące ostatecznych zapisów w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) - powiedział PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że obie strony coraz mocniej zmobilizowane są do osiągnięcia kompromisu.

Minister zapowiedział, że w najbliższy czwartek razem z wiceministrem Waldemarem Budą będzie rozmawiał z przedstawicielami KE na temat ostatecznych zapisów w KPO dotyczących m.in. reformy polskiego sądownictwa, w tym Izby Dyscyplinarnej. Przypomniał, że od zgody KE zależy termin uruchomienia 13 proc. zaliczki z KPO (ok. 4,7 mld euro).

Pytany, czy kryzys na granicy polsko-białoruskiej może wpłynąć na decyzję KE, Puda powiedział, że granica wschodnia jest jednocześnie granicą UE, co powoduje, że obie strony są coraz mocniej mobilizowane do podejmowania wysiłku celem osiągnięcia kompromisu. "Osobiście uważam, że jest duża szansa na zamknięcie prowadzonych rozmów dot. KPO do końca roku" - wskazał.

Przyznał, że nie ma ze strony KE deklaracji, ale - jak mówił - "podczas rozmów, które prowadzimy, widać, że potrzeba jednoczenia się przedstawicieli UE wobec zagrożenia z zewnątrz jest coraz większa".

Pytany, czy środki z UE będą w jakieś mierze przeznaczone na zwiększenia bezpieczeństwa granic, powiedział, że w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przeznaczono w budżecie UE 7,37 mld euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBMF). Przypomniał, że w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej KE zaproponowała zwiększenie tej kwoty o 25 mln euro.

Tysiące migrantów, sprowadzonych przez białoruski reżim, przebywa na terenach przygranicznych z zamiarem przedostania się do Polski, a tym samym na terytorium UE. Unia Europejska oskarża Białoruś o celowe sprowadzanie ludzi do Europy Wschodniej z wizami turystycznymi, a następnie przemycanie ich na Zachód.

W związku z eskalacją sytuacji na granicy w Brukseli trwają dyskusje na temat nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś. Rada Bezpieczeństwa ONZ, jej europejscy członkowie (oprócz Rosji) i USA potępili Białoruś w związku z kryzysem na granicy z Polską i za instrumentalne traktowanie istot ludzkich, wiodące do "zdestabilizowania zewnętrznej granicy UE".

Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii COVID-19, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

