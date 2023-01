Puda: w nowej perspektywie finansowej Polska stawia na bezpieczeństwo energetyczne

W nowej perspektywie finansowej Polska stawia na bezpieczeństwo energetyczne a także komunikacyjne - powiedział w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W wywiadzie dla radiowej Trójki szef resortu funduszy i polityki regionalnej podkreślił, że środki z budżetu UE na lata 2021-2027 nie są zagrożone. "Jeżeli chodzi o politykę spójności to (...) mamy harmonogram działań, środki cały czas wpływają" - powiedział. Wskazał że z zaliczek do polskiego budżetu wpłynęło już ponad 5 mld euro. Minister przypomniał, że Polska jest liderem jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, a z obecnie perspektywy finansowej otrzymamy ok. 76 mld euro. Zaznaczył też, że pieniądze mają być wydatkowane w sposób zrównoważony, tak by miały pozytywny wpływ nie tylko na rozwój dużych aglomeracji ale też mniejszych miejscowości.

Upowszechnieniu wiedzy o możliwościach uruchamianiu finansowania z UE służyć ma szereg działań informacyjnych, które już są i będą prowadzone. Wskazał, że w nowej perspektywie finansowej Polska będzie stawić na bezpieczeństwo energetyczne czemu ma służyć m.in rozwój alternatywnych źródeł energii, zwiększenie ich liczby a także większe rozproszenie. Ponadto - jak wskazał - bardzo ważnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i walka z wykluczeniem komunikacyjnym.

Pytany o termin wejścia naszego kraju do strefy euro, powiedział, że "najpierw należy zatroszczyć się o bezpieczeństwo budżetów domowych Polaków, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje w Chorwacji, gdzie po przyjęciu wspólnej waluty ceny niektórych towarów wzrosły nawet o 70 proc."

