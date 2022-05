Puda: woj. łódzkie otrzyma więcej środków z funduszy UE niż w poprzedniej perspektywie

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zapowiedział w piątek, że województwo łódzkie w nowej perspektywie finansowej otrzyma więcej środków z funduszy europejskich niż w poprzedniej. W kończącej się perspektywie do Łódzkiego trafiło ponad 20,7 mld euro unijnego dofinansowania.

Szef resortu funduszy i polityki regionalnej był w piątek gościem organizowanego przez marszałka woj. łódzkiego Grzegorza Schreiber spotkania z cyklu "Porozmawiajmy w Łódzkiem", które tym razem zorganizowano w Cielądzu. Minister spotkał się m.in. z samorządowcami z powiatu rawskiego.

Puda podsumował m.in. efekty dotychczasowego unijnego wsparcia dla woj. łódzkiego. Jak poinformował, w kończącej się perspektywie programu krajowego i regionalnego dla województwa, do Łódzkiego trafiło ponad 20,7 mld euro dofinansowania.

"W przeliczeniu na jednego mieszkańca to ponad 8,47 zł, co daje 7. miejsce na 16 województw. W nowej perspektywie tych pieniędzy będzie więcej, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich mieszkańców województwa" - ogłosił minister.

Chwalił także dobrą współpracę między rządem a samorządem województwa łódzkiego, która - jak zaznaczył - jest bardzo ważna dla skutecznego pozyskiwania, a także rozliczania funduszy unijnych. Przypomniał, że Łódzkie, jako jedno z pierwszych województw, podpisało warty 2,3 mld euro Kontrakt Programowy, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Przyznał, że województwo cały czas zabiega o kolejne dotacje z funduszy unijnych i budżetu państwa.

"Jestem tu, aby z panem marszałkiem omówić kwestie dotyczące kolejnych środków finansowych, które mogłyby zasilić budżet tego województwa. To pieniądze, które są dostępne w ramach polityki spójności i zostaną przeznaczone na realizacje takich inwestycji jak: innowacje, bo to bardzo ważne, żeby inwestować w nowe technologie, ale też w przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę i ochronę środowiska, edukację i sprawy społeczne" - tłumaczył.

Puda zachęcał również samorządowców obecnych w Cielądzu do kontaktów z kierowanym przez siebie resortem. "Bardzo często zdarzało się tak, że wiedza dotycząca środków europejskich była pewnego rodzaju tajemnicą. Trzeba to odczarować" - podkreślił.

"Obecność pana ministra w Cielądzu to znakomity znak, ze mamy szansę na pozyskanie kolejnych środków, że jesteśmy w stanie rozbudować naszą propozycję finansową. Cielądz może być historycznym miejscem, bo być może tutaj uda się z panem ministrem doprowadzić do finału te trudne rozmowy" - przyznał z kolei marszałek Schreiber.

Minister i marszałek wręczyli przedstawicielom gmin oraz lokalnych organizacji z powiatu rawskiego symboliczne czeki z dotacjami na projekty związane z promocją kultury i sportu.

Po spotkaniu "Porozmawiajmy w Łódzkiem", w Parku Podworskim w Cielądzu rozpoczął się Piknik Województwa Łódzkiego. Minister i marszałek odwiedzili tam m.in. punkt funduszy unijnych, jednostek samorządu województwa łódzkiego i stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz rozmawiali z samorządowcami i mieszkańcami.

