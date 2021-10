Puławy: Grupa Azoty i Miasto Puławy potwierdziły wolę podpisania umowy sponsoringowej

W piatek w Puławach Grupa Azoty i Miasto Puławy potwierdziły obustronną wolę podpisania umowy sponsoringowej na nową halę widowiskowo - sportową. Hala będzie nosiła nazwę Grupa Azoty Arena.

W piątek w nowej hali widowiskowo - sportowej w Puławach podczas konferencji prasowej Grupa Azoty i Miasto Puławy potwierdziły wolę podpisania umowy sponsoringowej. Tym samym Grupa Azoty uzyska prawo do nazwy tytularnej oraz pierwszeństwo w realizacji usług reklamowych i promocyjnych. W celu wzmocnienia rozpoznawalności sponsora, zarówno wewnątrz hali, jak i na przyległym terenie umieszczone zostaną systemy prezentacji wizualnej.

"Kooperacja miasta i Grupy Azoty zaplanowana została na dłuższy czas. Można powiedzieć, że to partnerstwo strategiczne. Cieszę się, że wolę współdziałania partnerów udało się potwierdzić dzisiaj, w przeddzień oficjalnego otwarcia nowej hali widowiskowo-sportowej. Dla mnie to ważny moment i osobista satysfakcja, bo dwa lata temu, podpisując list intencyjny, zapowiedzieliśmy współpracę, a teraz ją realizujemy" - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń.

"Ten nowy imponujący obiekt będzie nosił nazwę Grupa Azoty Arena. Hala z nazwą naszej Grupy Kapitałowej to symbol dbałości o otoczenie, w którym funkcjonują nasze zakłady. To również podkreślenie naszej roli jako strategicznego sponsora sportu i mecenasa ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych" - przekazał prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A Tomasz Hryniewicz dodał, że w Puławach od ponad 60 lat funkcjonuje największy w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty zakład przemysłowy, produkujący nawozy azotowe. "Grupa Azoty Puławy to ambasador miasta, który dzięki silnej pozycji biznesowej podnosi rangę Puław w Polsce i w całej Europie. Jestem przekonany, że dzięki współpracy Grupy Azoty z Miastem Puławy będziemy mieć swój udział w dostarczaniu mieszkańcom Puław niezapomnianych emocji" - podkreślił Hryniewicz.

Prezydent miasta Puławy Paweł Maj powiedział, że Grupa Azoty S.A. jest stabilnym, silnym ekonomicznie i wizerunkowo partnerem pozwalającym kształtować pozycję Puław. "Poprzez wieloletni wpływ przemysłu chemicznego na rozwój miasta, jest naturalnym i społecznie oczekiwanym mecenasem sportu, rozrywki i kultury w Puławach. Jestem szczęśliwy, że w porozumieniu z Grupą Azoty S.A. wypracujemy korzystną formę współpracy, która zapewni Grupie pierwszeństwo do działań marketingowych w oparciu o naszą nowoczesną inwestycję i tym samym przyczyni się do dalszego rozwoju Grupy" - przekazał Maj.

Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Lubelskiej 59 w Puławach to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Wyposażona jest 1436 miejsc stałych z możliwością zwiększenia do 3362 miejsc po rozłożeniu trybun teleskopowych. Powierzchnia użytkowa hali to ponad 8041 metrów kwadratowych. Uroczyste otwarcie hali sportowej dla mieszkańców Puław zaplanowane jest na sobotę na godzinę 17.00.

