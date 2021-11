Puławy: Grupa Azoty sponsorem nowej hali widowiskowo-sportowej

Grupa Azoty została sponsorem tytularnym nowej hali widowiskowo-sportowej w Puławach. W środę spółka podpisała na trzy lata umowę sponsoringową z miastem.

Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Lubelskiej 59 w Puławach to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Wyposażona jest 1436 miejsc stałych z możliwością zwiększenia do 3362 po rozłożeniu trybun. Powierzchnia użytkowa hali to ponad 8041 metrów kwadratowych.

Koszt budowy hali wraz z wyposażeniem wyniósł 105 mln. zł.

Zgodnie z zawartą w środę umową Grupa Azoty zyskała prawo do nazwy tytularnej oraz pierwszeństwa w realizacji usług reklamowych i promocyjnych. Wewnątrz oraz wokół hali umieszczone zostaną systemy prezentacji wizualnej m.in. pylon z nazwą tytularną, ekrany led i maszt zewnętrzny z flagą Grupy Azoty. Nowy obiekt będzie nosił nazwę "Grupa Azoty Arena".

"Wspieranie ważnych wydarzeń dla lokalnych społeczności to jeden z fundamentów naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju" - podkreślił prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc. Dodał, że obecność Grupy Azoty w nazwie tytularnej nowej hali to również potwierdzenie znaczącej roli Grupy jako "strategicznego sponsora i mecenasa ważnych wydarzeń sportowych oraz kulturalnych".

W ocenie prezydenta Puław Pawła Maja "Grupa Azoty daje gwarancję stabilnej i obustronnej współpracy na rzecz rozwoju nie tylko nowo otwartego obiektu, ale przede wszystkim wspiera lokalną społeczność, inwestując w przyszłość sportu i kultury".

