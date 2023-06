Puławy idą do Orlenu i akcje spółki szaleją

Na wieść, że Puławską spółkę Grupy Azoty ma przejąć Orlen, akcje firmy poszybowały w górę o ponad 10 proc. W tym czasie WIG rósł o skromne 0,5 proc.

W godzinę po wydaniu komunikatu giełdowego o tym, że Orlen może przejąć Grupę Azoty Puławy, akcje chemicznej spółki kosztowały aż o 10,4 proc. więcej niż na otwarciu. Płacono za nie nawet 78 złotych. Później nieco potaniały, ale widać było, że inwestorzy uznali za dobrą informację przejęcie chemicznej spółki przez Orlen. Wzrost w 1,5 godz. po informacji wyniósł prawie 9 proc.

Za dobrą, choć z innych powodów, uznali informację o możliwym przejęciu także akcjonariusze Grupy Azoty. Do firmy może bowiem napłynąć nawet ponad 2 mld złotych z tytułu ewentualnej sprzedaży akcji Puław Orlenowi. Azoty są bowiem właścicielem 95,98 proc. Puław.

Najmniej optymistycznie do informacji podeszli akcjonariusze Orlenu. W końcu to paliwowy potentat będzie płacił za fuzję. Akcje spółki początkowo taniały o ponad procent, by później odbudować się. Jednak wzrost był niewielki i w godzinę po opublikowaniu informacji o przejęciu były droższe o skromne 0,35 proc.

Przed południem gruchnęła informacja, że Orlen i Grupa Azoty podpisały list intencyjny w sprawie ewentualnego przejęcia przez paliwowego potentata zakładów chemicznych w Puławach. Sam proces przejęcia miałby zostać sfinalizowany do końca roku.

Puławy, jak i cała Grupa Azoty, znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

