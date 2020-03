"Puls Biznesu": Cyfryzację państwa trzeba awansować

Politycy nie doceniają wagi przełomu, a urzędnicy bronią się przed kosztami cyfryzacji - dlatego odpowiedzialne za nią instytucje należy wzmocnić - uważają szefowie rządowego think-tanku - podkreśla poniedziałkowy "Puls Biznesu" w artykule "Cyfryzację państwa trzeba awansować".

Gazeta zaznacza, że w sprawie sieci 5G eksperci radzą słuchać telekomów. Zdaniem szefa Rady ds. cyfryzacji Józefa Orła i jego zastępcy Krzysztofa Głomba prawo nie nadąża za rzeczywistością. "Rozwój technologii w najbliższych latach diametralnie zmieni świat - dlatego potrzebne są nowe rozwiązania prawne i organizacyjne" - zaznaczyła gazeta.

Dziennik przypomina, że od dłuższego czasu trwa dyskusja o bezpieczeństwie sieci 5G, m.in. w kontekście ewentualnych dostawców sprzętu. Według "PB" to wynik globalnego starcia między USA a Chinami.

"Najważniejszy sojusznik Polski próbuje naciskać, by sprzęt Huaweia nie został dopuszczony do budowy sieci 5G, uzasadniając to m.in. cyberbezpieczeństwem. Polski rząd nie zajmuje twardego stanowiska, widać jednak, że dystansuje się od chińskiej firmy" - czytamy.

Prezes Orzeł zwraca uwagę na stanowisko brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który ocenił, że obywatele mają prawo do najnowocześniejszych rozwiązań, a jeśli ktoś uważa, że należy zrezygnować z usług konkretnego dostawcy, to powinien zaproponować alternatywną opcję.

"To bardzo ciekawe postawienie sprawy: najpierw zadbajmy o interesy obywateli, a jeśli pojawia się zagrożenia, koszty i ograniczenia - państwo musi je wziąć na siebie, bo taka jest jego rola" - tłumaczy. "To rozsądne podejście, ale wiąże się ono z bardzo dużą odpowiedzialnością" - komentuje Orzeł cytowany w poniedziałkowym "PB".