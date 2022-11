"Puls Biznesu": Firmy wnioskują o miliardy na offshore

PGE chce pozyskać z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 6 mld zł na rozwój dwóch farm wiatrowych na Bałtyku; wniosek Orlenu to ok. 3 mld zł - podaje poniedziałkowy "Puls Biznesu".

PGE i PKN Orlen zwróciły się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wnioskami o udzielenie finansowania projektom morskich farm wiatrowych - donosi gazeta.

Wniosek PGE, największego w Polsce wytwórcy prądu, opiewa na 6 mld zł, przy czym całkowitą wartość projektu wyceniono na 33,5 mld zł. Jak informuje "PB", kwoty potrzebne są do budowy dwóch dużych projektów na Bałtyku - Baltica 2 (o mocy 1,5 GW) i Baltica 3 (1 GW). W obu tych przedsięwzięciach PGE działa wespół z duńskim Orsted, z którym podzielił się udziałami po połowie.

Z analogicznym wnioskiem zwrócił się do EBI PKN Orlen, lecz wartość jego wniosku nie została publicznie ujawniona - pisze "PB". Paliwowy koncern ubiega się o finansowanie dla projektu Baltic Power, o mocy do 1,2 GW. Partnerem Orlenu, z udziałem na poziomie 49 proc., jest kanadyjski Northland Power. Jeśli to ok. połowy mocy, którą planuje zbudować PGE, to wartość tego wniosku można szacować na 3 mld zł, a wartość całej inwestycji na 16 mld zł.

Gazeta wskazuje, że projekty uwzględnione we wnioskach PGE i Orlenu są częścią tzw. pierwszej fazy rozwoju wiatraków na polskiej części Bałtyku. Faza ta ma zaowocować powstaniem farm o łącznej mocy 5,9 GW. Budować będzie również Polenergia, kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, niemieckie RWE i francusko-portugalskie Ocean Winds.

