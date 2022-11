"Puls Biznesu": Innowacyjne biuro przyciąga talenty

Co muszą zaoferować szefowie, aby ich podwładni chętniej pracowali w firmie niż w domowym zaciszu? Więcej przestrzeni do kreatywnego myślenia i zacieśniania więzi - pisze piątkowy "Puls Biznesu".

59 proc. osób poszukujących zatrudnienia zwraca szczególną uwagę na adres potencjalnego pracodawcy. Jest on dla nich najważniejszą informacją zawartą w ofercie pracy - wynika z badania firmy rekrutacyjnej Michael Page, cytowanego przez gazetę.

Według dziennika kandydatom zależy przede wszystkim na dobrze skomunikowanej, a często także prestiżowej lokalizacji biura. "Siedziby firm muszą dostosować się do oczekiwań pracowników, aby zachęcić ich do wykonywania obowiązków służbowych w formule stacjonarnej, choćby tylko w częściowym wymiarze czasu pracy" - stwierdza gazeta. Dodaje, że podwładni liczą przede wszystkim na większą przestrzeń do kreatywnego myślenia i wspólnego spędzania czasu.

"Liczba pracowników w biurach zwiększyła się o około 15 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem" - podkreśla cytowany przez dziennik Marcin Fleszar, członek zarządu w Michael Page. Jak wskazuje dziennik, do biur powracają przedstawiciele branż, w których niezbędne jest budowanie relacji w zespołach. Szczególnie dotyczy to sektorów HR, finansowego i prawniczego.

Marcin Fleszar zaznacza, że praca zdalna jest obecnie standardem w prawie wszystkich branżach. "Z badania firmy Michael Page wynika, że 59 proc. respondentów najchętniej wykonywałoby obowiązki służbowe wyłącznie zdalnie lub w systemie hybrydowym" - zauważa gazeta. Dodaje, że coraz więcej przedsiębiorców odchodzi od typowo korporacyjnej stylistyki biur. "Decydują się na wnętrza, które bardziej przypominają domowe zacisze" - wyjaśnia.

Zgodnie z badaniem 60 proc. respondentów ceni też sobie nieformalne rozmowy w miejscu zatrudnienia, natomiast połowa możliwość zacieśniania więzów społecznych. "Niektórzy pracodawcy zamawiają katering do firmy i organizują wspólne śniadania z pracownikami" - wskazuje dziennik.

