"Puls Biznesu": Inwestorzy chcą schrupać Dr. Gerarda

Producent ciastek z portfela funduszu Bridgepoint może po latach zmienić właściciela. Apetyt na polski rynek mają zagraniczne firmy z branży - informuje w czwartek "Puls Biznesu".

Gazeta przypomina, że "Bridgepoint odkupił od francuskiej grupy Poult polskiego producenta ciastek (m.in. wafli, pierników i słonych przekąsek) Dr Gerard w 2013 r.". "Dwa lata później firma kupiła spółkę Artur, zdobywając kolejną fabrykę, a w 2016 r. doradca rozpoczął przygotowania do wyjścia Bridgepointa z inwestycji. Fundusz zaprzeczył i po sześciu latach dalej ma w portfelu Dr Gerarda. Wkrótce jednak może się to zmienić" - informuje.

Jak czytamy, "Agencja Reuters poinformowała, powołując się na +Economic Times+, że rozmowy z Bridgepointem w sprawie zakupu Dr. Gerarda prowadzi Parle Products". "To działający od prawie wieku największy producent ciastek w Indiach. Eksportuje do ponad 20 krajów produkty pod przeszło 30 markami. Poza rodzimym rynkiem ma fabryki w ośmiu krajach: Nepalu, Meksyku i sześciu państwach afrykańskich. Bridgepoint, Dr Gerard ani Parle nie odpowiedziały na naszą prośbę o kontakt w sprawie transakcji" - informuje dziennik.

"PB" potwierdził "w kilku niezależnych źródłach", że "rozmowy w sprawie zmiany właściciela przez Dr. Gerarda trwają, ale zdania co do stopnia ich zaawansowania są podzielone". "Jeden przedstawiciel rynku private equality nie ma wrażenia, by proces był bliski zakończenia, a drugi precyzuje, że wręcz został chwilowo zawieszony w oczekiwaniu na wyniki w końcówce roku" - podkreśla.

"Naszym celem jest podwojenie skali działalności w ciągu 3-4 lat i osiągnięcie ponad 0,5 mld zł przychodów. W ubiegłym roku było to 290 mln zł" - powiedział pod koniec czerwca 2015 r. Jarosław Zawadzki, prezes Dr. Gerarda. Według dziennika, "do osiągnięcia celu sporo zabrakło". "W 2019 r. firma miała 371 mln zł przychodów, a rok później spadły one z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa do 329 mln zł" - podaje.

