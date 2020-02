"Puls Biznesu": IQ Partners pozazdrościł sukcesów CD Projektowi

Notowany na GPW fundusz venture capital zmienia model biznesowy. Połączy się ze spółką PunkPirates i skoncentruje na robieniu gier - podaje piątkowy "Puls Biznesu".

"Puls Biznesu" zapowiada, że "niebawem na głównym parkiecie GPW może pojawić się kolejna spółka z branży gier". "Kapitalizacja notowanego od 13 lat na giełdzie funduszu IQ Parters nie satysfakcjonuje jego głównych akcjonariuszy, dlatego spółka podjęła decyzję o przeglądzie opcji strategicznych" - dodano.

"Wierzymy, że po uproszczeniu grupy kapitałowej, koncentracji na jednej działalności rynek doceni IQ Partners i znajdzie to odzwierciedlenie w wycenie spółki. Dążymy do tego, by rynek przestał postrzegać nas jako fundusz venture capital ze skomplikowaną strukturą" - zaznaczył w rozmowie z gazetą Maciej Hazubski, prezes IQ Partners.

Jak poinformowano, "po kilku miesiącach namysłu wybór padł właśnie na branżę gier". "Decyzja o zmianie modelu biznesowego oraz postawieniu na produkcję gier wirtualnej rzeczywistości wynika z naszego przeświadczenia, że GPW ma wielki potencjał bycia liderem w projektach dotyczących gier. Polscy inwestorzy, zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni, bardzo dobrze rozumieją tę branżę, a to umożliwia spółkom pozyskiwanie kapitału, a akcjonariuszom zapewnia płynność i atrakcyjne wyceny" - powiedział prezes.

"PB" podał, że "przemodelowanie modelu działalności IQ Partners odbędzie się bez emisji akcji czy zmian w akcjonariacie". "Fundusz nie zamierza zaczynać od początku. Kupił 100 proc. udziałów w spółce PunkPirates. Nie zapłacił dużo - tylko wartość nominalną, czyli 5 tys. zł. W kolejnym kroku, po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia, obie firmy połączą się, a nowy podmiot przyjmie nazwę PunkPirates" - dodano.