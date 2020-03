"Puls Biznesu": pierwsze działki pod drewniane domy

Rządowa spółka zbuduje pierwsze ekoosiedla w stolicach dwóch województw - właśnie kupiła pod nie działki - informuje środowy "Puls Biznesu". Chodzi o Łódź i Białystok; na początek ma to być 30 lokali.

"Łódź i Białystok - to tutaj staną pierwsze polskie ekodomy w ramach rządowego projektu budowy domów i mieszkań z drewnianych prefabrykatów, który jest częścią programu Mieszkanie+" - pisze "PB".

Jak podaje dziennik, to inwestycje specjalnie powołanej w tym celu spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która - jak nieoficjalnie dowiedział się "Puls Biznesu" - właśnie kupiła na komercyjnym rynku pierwsze działki.

"PDD kupiły dwa z czterech gruntów planowanych na pierwszą połowę roku. Pozostałe dwie transakcje będą sfinalizowane jeszcze w marcu. Pierwsze projekty to Łódź i Białystok - na początek będzie to 30 lokali, a do końca roku PDD zacznie budować jeszcze 70" - mówi źródło "PB" związane ze spółką, które cytuje dziennik.

To oznacza - pisze "PB" - że spółka zamierza zbudować 100 lokali (zarówno domów jednorodzinnych, jak też mieszkań w blokach) jeszcze w tym roku.

Jak podaje "PB" trwają procedury wyboru kolejnych działek. Wstępnie spółka jest zainteresowana kilkunastoma nieruchomościami na rynku komercyjnym. "Planuje też pierwsze inwestycje na działkach z Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), który jest bankiem publicznej ziemi, należącej do spółek skarbu państw i samorządów" - czytamy.