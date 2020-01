"Puls Biznesu": Stoły i krzesła jadą za ocen

Europa staje się za ciasna dla polskich meblarzy. Muszą więc ruszyć w szeroki świat. 2020 r. może być początkiem ekspansji - pisze w czwartkowym wydaniu "Puls Biznesu".

Dziennik informuje, że jeszcze kilka miesięcy temu branża liczyła, że za dwa, trzy lata Polska przeskoczy Niemcy i stanie się wiceliderem w eksporcie mebli, ustępując miejsca jedynie Chinom.

Dyrektor biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Michał Strzelecki mówi "Pulsowi Biznesu", że szacunkowa wartość polskiego eksportu mebli w 2019 r. to 10,9 mld EUR, a 2020 r. może oznaczać umocnienie się na pozycji wicelidera.

"Europa staje się za ciasna. Zdając sobie z tego sprawę, nasi producenci coraz częściej starają się wychodzić poza Stary Kontynent. I nowy rok będzie rokiem jeszcze odważniejszego wkraczania do odleglejszych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Indie czy kraje Bliskiego Wschodu" - mówi Strzelecki.

Dziennik zauważa, że sporym obciążeniem dla sektora meblowego mogą być rosnące szybko koszty. "Wzrost wynagrodzeń wynoszący ok. 9 proc. rocznie nie wystarcza, by przyciągnąć do branży nowych pracowników i zatrudnienie nie rośnie" - pisze "Puls Biznesu".