"Puls Biznesu": Transport walczy z koronawirusem

Służba Ochrony Kolei bada temperaturę pasażerów; Polonus ozonuje autobusy. Przewoźnicy towarowi chronią pracowników, ale nie ograniczą transportu - pisze czwartkowy "Puls Biznesu".

Gazeta zwraca uwagę, że pasażerowie samolotów i pociągów od kilku dni publikują w mediach społecznościowych zdjęcia niemal pustych kabin pasażerskich. W artykule podkreślono, że ze względu na zagrożenie koronawirusem podróżuje nimi coraz mniej osób. Firmy uspokajają i zaczynają wprowadzać działania prewencyjne - pisze gazeta.

Jak przypomina "PB", Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w międzynarodowych pociągach wjeżdżających do Polski pracownicy Służby Ochrony Kolei (SOK) mierzą pasażerom temperaturę. Gazeta wskazuje, że PKS Polonus kupił specjalistyczne maszyny ozonujące, które są używane do sprzątania autobusów po powrocie z trasy. Dezynfekują one powietrze i ograniczają ryzyko przenoszenia zarazków. Dezynfekcję - jak dodaje "PB" - przeprowadzono także na należącym do firmy dworcu. (...)

Gazeta informuje, że specjalne procedury wprowadzili też przewoźnicy transportujący towary - zwłaszcza w ruchu międzynarodowym. "Starsi kierowcy nie chcą jeździć w rejony, w których są duże skupiska chorych, więc ich tam nie wysyłamy. Wprowadziliśmy dla pracowników procedury, których muszą przestrzegać, by ograniczyć ryzyko zarażenia się wirusem" - mówi, cytowany przez "Puls Biznesu", dyrektor zarządzający firmy Darton Andrzej Szymański. (...)

Podkreśla też, że mimo zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa transport towarów odbywa się bez znaczących zakłóceń. "Puls Biznesu" dodaje, że na zakłócenia nie narzekają też przewoźnicy kolejowi.