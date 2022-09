Puls polskiej gospodarki powoli zaczyna, słabnąć. Pokazują to dane GUS

Dane o produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu tego roku, opracowane przez GUS na podstawie danych zebranych z 7000 firm, pokazują, że puls polskiej gospodarki powoli słabnie

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Z badań statystycznych wynika, że znacząco spada produkcja na potrzeby wyposażenia mieszkań

Budownictwo mieszkaniowe powoli wchodzi w fazę ostrego hamowania

Pozytywne jest to, że mimo wysokiej inflacji dużo mniej wydajemy na kupno czystego alkoholu

Analiza danych GUS jest najlepszym barometrem pozwalającym ocenić stan polskiej gospodarki

Publikacja comiesięcznych danych o "Produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych" przez Główny Urząd Statystyczny jest niezwykle dokładnie analizowana pod kątem kondycji polskiej gospodarki. Dane opracowywane są na podstawie badania produkcji wyrobów w podmiotach gospodarczych, zatrudniających na etacie powyżej 49 pracowników.

W każdym miesiącu około 7000 jednostek wypełnia arkusze i przesyła je drogą elektroniczną. Zgodnie z przyjętą metodologią weryfikacji poddane są 324 wyroby i asortymenty produktów, które traktowane są jako kluczowe dla oceny tendencji, które pojawiają się na trwale lub wynikają tylko z epizodycznych zjawisk.

Ważne jest także zestawienie i porównanie do analogicznego okresu ośmiu miesięcy minionego roku, bowiem mamy wówczas do czynienia z dłuższą perspektywą. Pozwala to na analizę historycznych danych, ale wskazuje też na pewne sygnały w poszczególnych sektorach.

W okresie nadciągającego spowolnienia gospodarczego w naszym kraju, ale także w całej Unii Europejskiej, odpowiednie rozszyfrowanie danych statystycznych może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych decyzji o znaczeniu makroekonomicznym.

Dane statystyczne wskazują, że w kilku sektorach gospodarki następuje spowolnienie

W sierpniu 2022 roku produkcja wytworzona dla 119 pozycji statystycznych i dla 85 pozycji produkcji sprzedanej była wyższa niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Natomiast niższe odczyty zanotowano dla 203 pozycji i 147 wyrobów sprzedanych. Za tymi beznamiętnymi zestawieniami kryją się bardzo ważne sygnały.

Konsumpcja indywidualna jeszcze nie spada, ale wydaje się, że to tylko kwestia czasu

W okresie od stycznia do sierpnia tego roku produkcja etylenu i polietylenu wzrosła w stosunku do podobnego okresu w 2021 roku odpowiednio o 82,4 i 80,8 procent, ciągników rolniczych o 38,3 procent i blach miedzianych lub ze stopu miedzi o 26,4 procent. Wyprodukowano więcej pełnomorskich łodzi wypoczynkowych i sportowych oraz jachtów o 37 procent oraz samochodów osobowych aż o 64,7 procent. Wzrosła produkcja spodni męskich i koszul o 43,2 procent zastawy stołowej z porcelany o 23,8 procent, klejów poliuretanowych o 71,3 procent. Odnotowano wzrost dostaw sztab i prętów stalowych, ołowiu rafinowanego i towarowych wagonów kolejowych.

Zanotowano wzrost wyrobów produkcji czekolady i wyrobów czekoladowych, kefiru i zsiadłego mleka, konserw mięsnych i gotowych wyrobów i dań mięsnych, kasz i mąki z pszenicy, soli jadalne spożywczej, wędlin, cukru.

Spadła znacząco produkcja nawozów fosforowych o 26,2 procent i potasowych o 20,8 procent, węży z polimerów propylenowych o 39,8 procent, pestycydów o ponad 15 procent.

Widać znaczące ograniczenie produkcji w tradycyjnych sektorach surowcowych oraz budownictwie

Niezwykle symptomatyczne są natomiast porównania danych dotyczących budownictwa. Tutaj widać ograniczenie wzrostu i wpływ osłabienia koniunktury na sektor materiałów budowlanych i wyposażenia mieszkań. Produkcja cegły wypalanej z gliny była o 64,1 procent niższa, pustaków o 49 procent, płyt chodnikowych o 25,2 procent, wyrobów sanitarnych ceramicznych o 19,1 procent wykładziny podłogowe o 29,3 procent, płaskowników aluminiowych o 25 procent, blach ocynkowanych o 17,7 procent, drutu stalowego o 13,9 procent.

Wytwórcy wyrobów wyposażenia mieszkań już odczuwają ograniczenie koniunktury, czego najlepszym dowodem jest spadek produkcji domowych kuchni gazowych z piekarnikiem o 58,4 procent, kuchni gazowo-elektrycznych o 38,1 procent, płyt elektrycznych do zabudowy o 21,5 procent, grzejników do centralnego ogrzewania o 19,4 procent, piekarników elektrycznych o 19,3 procent, drzwi drewnianych o 24,5 procent, paneli drewnianych o 22 procent oraz samej tarcicy o 21 procent, farb o 33,5 procent.

Ciekawym wskaźnikiem jest informacja, że w okresie od stycznia do sierpnia tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła sprzedaż czystej wódki o 15,5 procent.

Polska gospodarka w pigułce statystycznej, którą przedstawił GUS na podstawie badania kondycji 7000 firm, przedstawia się nadal dobrze, ale widać znaczące ograniczenie produkcji w tradycyjnych sektorach surowcowych oraz budownictwie. Pytanie dotyczy tego jak rosnąca inflacja wpływać będzie na poziom konsumpcji i wydatków domowych. Bez wątpienia w kolejnych miesiącach warto będzie obserwować poziom konsumpcji indywidualnej oraz poziom domowych wydatków na spłatę kredytów mieszkaniowych i bieżące rachunki na mieszkanie oraz nośniki energetyczne.

Dodatkowym czynnikiem będzie poziom koniunktury w krajach unijnych, w tym zwłaszcza w gospodarce niemieckiej.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl