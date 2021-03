Pusto na granicach. Mniej sprzedajemy, mniej kupujemy

Blisko 26 mld zł mniej w stosunku do 2019 r. zarobili Polacy na ruchu granicznym – wynika z najnowszego raportu GUS-u. IV kwartał 2020 r. okazał się kolejnym okresem, w którym malała liczba przekroczeń granicy z Polski i do Polski. W sumie w 2020 r. nasze granice przekroczyło 183,6 mln osób. Wartość towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce wyniosła 23,6 mld zł, natomiast Polaków za granicą - 13,4 mld zł.

Podstawowy kierunek

Udział wydatków ponoszonych przez Polaków przekraczających lądową granicę Polski z Ukrainą, Białorusią oraz Rosją przekroczył łącznie 0,7 proc., w tym z samą Rosją tylko 0,04 proc.,

Kolejny kwartał spadków

Polacy, podobnie jak obcokrajowcy, przekraczali najczęściej granicę z Niemcami, ponosząc tam blisko 68 proc. wydatków. Kolejne 18,5 proc. zajął kierunek czeski i 11 proc. słowacki.a to głównie z powodu zawieszenia od 4 lipca 2016 r. umowy o ruchu przygranicznym.Polacy za granicą wydawali pieniądze głównie na usługi (48,6 proc.) oraz towary nieżywnościowe (35,3 proc.). Kupowali także żywność i napoje bezalkoholowe (12,6 proc.).Wyniki badań pokazują, że przekraczający w IV kw. 2020 r. lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy, przy czym ponad 50 proc. z nich mieszkało w pasie do 30 km od granicy.Według wyliczeń GUS-u IV kwartał był kolejnym okresem, w którym spadała liczba przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. W omawianym okresie była ona niższa o 43,6 proc., w III kw. o 36,7 proc., a w II kw. o 63,8 proc.W całym 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 183,6 mln osób. W stosunku do poprzedniego roku odnotowano mniejszy ruch graniczny zarówno cudzoziemców (spadek o 42,1 proc.), jak i Polaków (o 36,9 proc.).Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce wyniosły 23,6 mld zł i były niższe o blisko 26 mld zł niż w 2019 r. (spadek o 47,8 proc.). W tym czasie Polacy wydali za granicą 13,4 mld zł, czyli o 18 mld zł mniej (42,7 proc.).