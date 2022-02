Putin spycha rynki akcji w przepaść. Pomagają mu nieudolne banki centralne

Weekendowa eskalacja napięcia na linii Rosja - Ukraina, histeryczna wyprzedaż na amerykańskiej giełdzie oraz inflacja, która definitywnie wymknęła się spod kontroli banków centralnych - ta wybuchowa mieszanka owocuje kolejną odsłoną globalnej ucieczki od ryzyka, na czym cierpią rynki akcyjne na całym świecie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przemysław Kwiecień z Domu Maklerskiego XTB wskazuje, że banki centralne nie mają wpływu na ceny paliw czy ceny żywności, ale "ich podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do istotnego wzrostu oczekiwań inflacyjnych, czyli sytuacji, w której uważamy że podwyżki cen są normą". A do tego właśnie doszło, co oznacza, że banki centralne zawiodły w swoim najważniejszym zadaniu. Teraz paniczne ruchy w postaci hurtowych podwyżek stóp procentowych wydają się gaszeniem pożaru za pomocą szklanki wody. To nie wygląda zbyt optymistycznie.Na rynkach krążą plotki, że Fed podniesie stopy procentowe przed terminem wyznaczonym na marzec. Tomasz Gessner, analityk portalu stooq.pl wskazuje, że w poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Fed i na 99 proc. pojawi się tam podwyżka stóp.Ekspert wskazuje, że nadzwyczajnej podwyżki stóp na specjalnym posiedzeniu Fed rynek jeszcze nie widział.- Takie działania coraz bardziej sygnalizują utratę kontroli przez Fed i to właśnie ma prawo okazać się kluczowym zapalnikiem do skierowania szerokiego kapitału w stronę prawdziwych pieniędzy, a więc złota i srebra- komentuje analityk.Inflacja i ryzyko wojny ciążą więc ryzykownym aktywom, a poniedziałkowy odczyt inflacji w Czechach (9,9 proc. rok do roku wobec spodziewanych 8,4 proc.) pokazuje, że drożyzna na świecie wciąż rośnie i nie wykazuje chęci do hamowania.Czytaj też: Szef NBP: Zdusimy inflację