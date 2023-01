PwC będzie rozwijać działalność w najwyższym budynku w Katowicach – zatrudni kolejne ok. 200 osób

Globalna firma konsultingowa PwC, która rok do roku zwiększała zatrudnienie w Katowicach o ok. 30 proc. rocznie, zapowiada dalszy rozwój działalności w nowej siedzibie, jakim stał się najwyższy budynek w Katowicach – 133-metrowy biurowiec KTW II. W tym roku firma zwiększy zatrudnienie o ok. 200 osób.

PwC było jedną z pierwszych globalnych firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu, która kilkanaście lat temu zdecydowała się na zlokalizowanie swojego centrum w stolicy Górnego Śląska. Dziś pracuje tu ponad 1,6 tys. osób, a wraz z biurami w Opolu - ponad 1,8 tys. Do końca tego roku łączna liczba pracowników PwC na Śląsku i Opolszczyźnie ma przekroczyć 2 tysiące.

"W tej chwili nie jest dla nas najważniejsza ekspansja liczbowa. Bardziej stawiamy na wzrost i rozwój kompetencji na potrzeby kompleksowych i zaawansowanych usług, świadczonych naszym klientom; w tę stronę chcemy się rozwijać (…). Jeśli chodzi o zatrudnienie, w 2023 r. chcielibyśmy wrosnąć z obecnych 1,8 tys. do ponad 2 tys. pracowników" - poinformował PAP dyrektor zarządzający PwC Service Delivery Center w Katowicach i Opolu Andrzej Paschek.

W czwartek PwC Service Delivery Center (centrum usług wspólnych) oficjalnie zainaugurowało działalność w nowej siedzibie - biurowcu KTW II, gdzie firma zajęła dziewięć pięter (ponad 12,5 tys. m kw.). To najwyższy budynek w Katowicach i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wybudowany kosztem ok. 450 mln zł w pobliżu hali widowiskowo-sportowej Spodek przez firmę TDJ.

Wcześniej inwestor wybudował obok niższy, 66-metrowy biurowiec KTW I za ok. 150 mln zł - jest on już pełny w 100 proc., zaś nowy obiekt został jak dotąd wynajęty w ok. 60 procentach.

PwC Polska zajmuje się doradztwem biznesowym, technologicznym, prawno-podatkowym, księgowym oraz audytem. W Polsce zatrudnia ok. 6,5 tys. pracowników w ośmiu lokalizacjach. Wśród zatrudnionych są przedstawiciele ponad 27 różnych narodowości. Katowickie centrum usług wspólnych świadczy usługi dla spółek PwC w przeszło 50 krajach.

"Zgodnie z naszą strategią bardzo mocno rozwijamy kompetencje technologiczne - obecnie zatrudniamy w Polsce już ok. 2 tys. osób z takim profilem. Wierzymy, że w przyszłości właśnie ten obszar naszej działalności będzie rozwijał się najszybciej" - ocenił prezes PwC SDC Katowice Piotr Nogajczyk, zapowiadając dalszy rozwój centrum w Katowicach. Na całym świecie PwC zatrudnia ponad 284 tys. osób w 155 krajach.

Uczestniczący w czwartkowej inauguracji działalności PwC w nowej siedzibie prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił, że firma była jedną z pierwszych, która dostrzegła potencjał Katowic i całej aglomeracji katowickiej jako ośrodka nowoczesnych usług dla biznesu.

"Ta dziedzina rozwinęła się w naszym mieście - i nadal rozwija - bardzo dynamicznie. To ważny element gospodarki opartej na wysokich technologiach, wiedzy oraz usługach" - powiedział prezydent miasta, przypominając, iż zatrudnienie w branży nowoczesnych usług dla biznesu rośnie w Katowicach z roku na rok.

PwC Service Delivery Center jest pierwszym i największym najemcą powierzchni w KTW II. Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Spodka i katowickiej Strefy Kultury biurowiec KTW II ma 133 metry wysokości, 31 kondygnacji nadziemnych i trzy podziemne. To najwyższy budynek w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie trwają prace związane z wykańczaniem powierzchni dla kolejnych najemców.

Łącznie kompleks dwóch wież KTW (pierwszy obiekt został oddany do użytku w czerwcu 2018 r.) dostarczył na rynek ok. 58 tys. m kw. powierzchni biurowej oraz 3,7 tys. m kw. powierzchni handlowej. Oprócz PwC, KTW II będzie m.in. siedzibą Centrum Serwisowo-Badawczego LKQ Europe.

Biurowce KTW powstały w miejscu wyburzonego wcześniej budynku, będącego dawną siedzibą Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, zaprojektowanego przez architekta Jerzego Gottfrieda. Za projekt architektoniczny nowego kompleksu odpowiadała pracownia Medusa Group z Bytomia.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl