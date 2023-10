PwC: europejski rynek IPO wciąż słaby, ale są powody do optymizmu

Europejski rynek pierwotnych ofert publicznych (IPO) jest wciąż słaby, ale kilka ofert powyżej 500 mln euro oraz wzrost liczby giełdowych debiutów dają powody do lekkiego optymizmu - ocenia firma doradcza PwC w cyklicznym raporcie IPO Watch.

Zgodnie z danymi z raportu, wartość IPO na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2023 r. wyniosła 4,6 mld euro, co oznacza spadek o ponad 52 proc. w ujęciu rocznym. Jak jednak zauważa PwC, w zeszłym roku na 9,6 mld większość, bo 9,1 mld euro stanowił debiut Porsche. Kwartał napawa większym optymizmem na przyszłość głównie ze względu na rosnące nieprzerwane zainteresowanie rynkiem pierwotnym, ponieważ wartość i liczba IPO na europejskich rynkach wzrosła względem pierwszego i drugiego kwartału 2023 - ocenia PwC.

W trzecim kwartale 2023 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano trzy IPO, wobec jednego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie debiuty miały miejsce na alternatywnym rynku NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 7,7 mln zł, co oznacza spadek o 79 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Jak przypomina PwC największym IPO był debiut spółki Plot Twist, która pozyskała 5,6 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazła się spółka Freemind z ofertą o wartości 1,1 mln zł, oraz Demolish Games - oferta o wartości 1 mln zł. Wszystkie trzy spółki zajmują się tworzeniem i wydawaniem gier wideo - przypomina się w raporcie.

"Według statystyk Giełdy Papierów Wartościowych, od początku 2023 roku, 10 spółek opuściło rynek główny, przy braku nowych debiutów, nie licząc przejść z rynku NewConnect. Biorąc pod uwagę niskie wyceny oraz niepewność makroekonomiczną, trend ten może utrzymać się w kolejnych kwartałach" - ocenia wicedyrektor PwC Polska Kamil Wardzyński. Zwraca też uwagę, że kolejne duże spółki rozważają opuszczenie polskiej giełdy - wezwanie do sprzedaży akcji zgłosiły między innymi Ciech, Kernel Holding, Newag czy STS Holding.

"Na aktywizację rynku IPO w Polsce będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do co najmniej drugiej połowy 2024 r. Do końca bieżącego roku nie należy się spodziewać debiutów nowych spółek na GPW" - wskazuje Wardzyński.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w trzecim kwartale 2023 r. na europejskich giełdach miały miejsce 33 debiuty. Odnotowano jedną tzw. mega ofertę - debiut spółki Hidroelectrica za 1,9 mld euro na rumuńskiej Bucharest Stock Exchange. Debiut Hidroelectrica był największym co do wartości IPO w Europie i czwartym na świecie.

"Na globalnych rynkach, w szczególności w Europie i w Stanach Zjednoczonych, oznaki ożywienia na rynku IPO widoczne są przede wszystkim w poprawiających się nastrojach i deklaracjach inwestorów i emitentów, a nie w statystykach debiutów" - ocenia partner PwC Polska z zespołu ds. rynków kapitałowych Bartosz Margol.

"Powrót koniunktury w 2024 r. będzie uzależniony zarówno od uwarunkowań makroekonomicznych, racjonalizacji oczekiwań co do wycen biznesów, jak i od wyników finansowych i notowań akcji obecnych debiutantów" - dodał Margol.