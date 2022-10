PwC: w 2022 r. rozrywka i media w Polsce będą warte ponad 12 mld dol.

Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2022 roku 12,3 mld dol. Do 2026 r. przychody rynku przekroczą 14 mld dol., a polska branża medialno-rozrywkowa będzie stanowić 26 proc. całego rynku Europy Środkowo -Wschodniej - poinformował w środę PwC.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak wynika z opublikowanej w środę polskiej edycji raportu firmy konsultingowej PwC "Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026", wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2022 roku 12,3 mld dolarów. Przychody z dostępu do Internetu, największego sektora na polskim rynku E&M (Enterteinment and Media) to 2,7 mld dolarów.

Zgodnie z raportem średnia stopa wzrostu przychodów polskiej branży rozrywki i mediów wyniesie 4,4 proc. w skali roku (średnia światowa to 3,9 proc.) a samej reklamy internetowej 9,1 proc. Największy udział (22 proc.) w łącznych przychodach ma mieć sektor dostępu do Internetu.

Według autorów opracowania Polska jest drugim, po Rumunii, najszybciej rozwijającym się rynkiem rozrywki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Pandemia sprawiła, że trendy przyszłości, jak digitalizacja czy cyfryzacja treści stały się rzeczywistością rynku i konsumentów, co szczególnie widoczne jest w branży rozrywki i mediów" - ocenił, cytowany w informacji prasowej, przedstawiciel PwC Polska, Marcin Sidelnik. Zwrócił uwagę, że polski rynek rozrywki i mediów w 2026 roku będzie "wciąż największym w regionie CEE pod względem wielkości przychodów, które przekroczą 14 mld dolarów". Będzie to oznaczać, że branża medialno-rozrywkowa w Polsce będzie stanowić wówczas 26 proc. całego rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2022 r. zarówno w Polsce jak i na świecie przychody z różnych form reklamy stanowić będą "już ponad" 30 proc. przychodów z rynku rozrywki i mediów ogółem. "W kolejnych latach ta część rynku będzie tylko rosnąć" - przewiduje PwC. W ocenie firmy konsultingowej "kluczowy jest w tym udział reklamy internetowej, która na polskim rynku stanowić będzie w 2022 r. już ponad 60 proc. przychodów z całego rynku reklamowego (2,3 mld USD)".

"Przychody z reklamy telewizyjnej (1 mld USD) nadal stanowić będą istotną część przychodów z reklamy ogółem (3,8 mld USD), a w kolejnych latach będą plasować się na stabilnym poziomie, notując niewielki wzrost (CAGR 1 proc. w ciągu pięciu lat)" - dodano.

PwC należy do tak zwanej wielkiej czwórki przedsiębiorstw zajmujących się audytem (obok Deloitte, EY i KPMG), działa w 155 krajach i zatrudnia ponad 377 tys. osób.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl