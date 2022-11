Pył z opon może zanieczyszczać wodę

Pył powstający ze ścierających się opon zanieczyszcza wody powierzchniowe, takie jak jeziora i rzeki – piszą naukowcy kanadyjscy na łamach periodyku „Science of the Total Environment”.

Najnowsze badania, prowadzone w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, dowodzą, że pył powstający ze ścierania się opon i nawierzchni dróg trafia do wód powierzchniowych, takich jak rzeki i jeziora.

"To są bardzo znaczące wyniki. Oznaczają również, że zanieczyszczenia mogą tym samym znaleźć się w wodzie pitnej" - wyjaśnia kierownik badań, Haroon Mian z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (Kanada).

Co roku produkuje się ok. 1,5 mld opon. Według wyliczeń zespołu oznacza to, że z takiej liczby opon oraz ze ścieranej nawierzchni dróg powstaje rocznie na świecie ok. sześć mln ton pyłu.

Zarówno syntetyczna guma, jak i naturalna, z których wytwarzane są opony, zaliczane są do tzw. mikroplastików. Z czasem te polimery rozpadają się w wodzie, uwalniając składniki, z których były utworzone. Wpływa to z kolei negatywnie na wodną faunę i florę.

