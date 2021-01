Pyrzowice: Punkt szybkich testów antygenowych dla podróżujących do Holandii

Pasażerowie podróżujący z portu lotniczego Katowice do Holandii od środy mają możliwość wykonania na lotnisku szybkich komercyjnych testów antygenowych pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

To odpowiedź na wprowadzenie przez Holandię wymogu posiadania przed podróżą lotniczą negatywnego testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż cztery godziny przed wylotem.

Na pyrzowickim lotnisku test można wykonać od czterech godzin do 60 minut przed rozkładową godziną odlotu bezpośrednich samolotów do Holandii. Z Katowice Airport połączenie takie - do Eindhoven - realizuje linia lotnicza Wizz Air.

Punkt badań zlokalizowany jest w kontenerze przed terminalem pasażerskim A. Na lotnisku informację dotyczącą miejsca wykonywania testów antygenowych można uzyskać przy wejściu do terminalu A (w punkcie pomiaru temperatury) oraz w punkcie informacji lotniskowej.

Badanie, którego koszt to 120 zł, realizuje Laboratorium Medyczne Lab-Med. Preferowana jest płatność kartą. Pasażer otrzymuje zaświadczenie w języku polskim lub angielskim potwierdzające uzyskany wynik testu. Dokument jest przekazywany drogą elektroniczną w ciągu 40 minut od pobrania materiału.

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną w Europie, branża lotnicza jest obecnie w fazie drugiego lockdownu. Drastyczny spadek ruchu lotniczego wynika z obostrzeń sanitarnych dotyczących pasażerów przylatujących do większości europejskich państw. Podróżni po przylocie kierowani są na obowiązkową 10-dniową kwarantannę lub muszą okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W związku z obostrzeniami siatka połączeń regularnych Katowice Airport jest obecnie ograniczona do czterech tras. Realizowane są połączenia linii Wizz Air do Dortmundu, Eindhoven oraz Londynu-Luton, a także połączenie LOT do Warszawy.

Ponadto z Pyrzowic wykonywane są połączenia na zlecenie biur podróży do: Hurghady, Marsa Alam oraz na Fuerteventurę i do Zanzibaru. Obecnie z Katowice Airport realizowanych jest 15 rejsów w ruchu pasażerskim tygodniowo. Dla porównania - w ostatnim tygodniu stycznia 2020 roku było ich 250.