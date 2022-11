Pytlarczyk: część rynkowych stóp procentowych ex ante jest już dodatnia albo zbliżona do dodatnich

Cześć stóp rynkowych liczona ex ante jest już dodatnia, jeśli wziąć pod uwagę poziom inflacji prognozowanej za rok - powiedział PAP główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk. Jego zdaniem RPP nie powyższy stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu.

W środę odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Jednak - jak powiedział PAP główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk - już obecnie część stóp rynkowych liczonych ex ante jest dodatnia.

"Jest więcej stóp niż tylko te ustalane przez NBP, choćby WIBOR czy implikowana stopa dla swapów, która wynosi obecnie ok. 11 proc. Tymczasem jeśli spojrzymy na prognozy inflacji za rok, które mówią o wskaźniku na poziomie 7-8 proc. to widać, że część stóp liczona ex ante jest już dodatnia albo zbliżona do dodatnich" - powiedział Ernest Pytlarczyk.

Główna stopa NBP, referencyjna, ma obecnie wartość 6,75 proc., z kolei roczna stopa WIBOR, czyli stopa rynku międzybankowego, wynosi nieco ponad 7,8 proc. Przy wyliczaniu stóp ex ante, czyli do przodu, porównuje się ich wysokość do spodziewanej inflacji w przyszłości.

"Również fakt, że złoty się nie osłabia, sugeruje, że inwestorzy widzą już efekty polityki pieniężnej. To oznacza, że obecny poziom stóp wydaje się rynkowi odpowiedni" - dodał główny ekonomista Banku Pekao.

Jego zdaniem jest to jeden z powodów, dla którego nie będzie podwyżki stóp procentowych na najbliższym, listopadowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

"Owszem, rynek widzi pewne ryzyko, że inflacja może wzrosnąć w skali, która okaże się zaskakująca dla RPP, ale w przypadku listopadowego posiedzenia Rady oczekuje się, że nie będzie zmiany stóp procentowych" - powiedział Pytlarczyk.

