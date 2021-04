Pytlarczyk: KPO ma pomóc rozruszać gospodarkę bez zwiększania długu publicznego

Krajowy Plan Odbudowy ma pomóc rozruszać polską gospodarkę po kryzysie bez dodatkowego zwiększania długu publicznego - powiedział PAP główny ekonomista Banku Pekao SA Ernest Pytlarczyk.

Ekonomista powiedział, że celem Europejskiego Funduszu Odbudowy, który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich, jest umożliwienie gospodarkom powrotu na ścieżkę wzrostu bez konieczności zacieśniania polityki fiskalnej. Pytlarczyk przypomniał, że Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym: 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Wskazał, że zgodnie z założeniami, Krajowy Plan Odbudowy ma pomóc rozruszać polską gospodarkę po kryzysie bez dodatkowego zwiększania zadłużenia. "Chodzi o to, żeby z europejskiego funduszu szybko odpalić wydatki na infrastrukturę, podwyższyć nominalny, ale też realny PKB, żeby uciec od problemu, że nie oddłużymy się, bo będziemy mieli za niskie PKB, a będziemy już musieli finansować wydatki pokryzysowe" - wyjaśnił.

Główny ekonomista Banku Pekao SA podkreślił, że w pierwszym etapie wspierania gospodarki po pandemii Polska może wykorzystać bezzwtrotną część środków. Dodał, że "to finansowanie jest pozabilansowe, ono nie obciąży polskich finansów publicznych, nie będziemy dopisywać tego do długu krajowego". Zaznaczył, że jest to bardzo ważne choćby z uwagi na postrzeganie naszej zdolności kredytowej. "Jeśli byśmy zaaplikowali sobie tak duże zadłużenie w stosunku do PKB, to przekroczylibyśmy limit konstytucyjny, zmniejszylibyśmy naszą wiarygodność jako kraju" - powiedział.

Pytlarczyk wskazał też, że jeśli chodzi o cześć pożyczkową z europejskiego planu odbudowy, to należy jeszcze ustalić, w jakiej części i jak ją Polska wykorzysta. Zaznaczył, że wiele zależeć będzie od ostatecznych warunków.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 58 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

KPO to dokument będący podstawą do gospodarowania środkami z Funduszu Odbudowy; nie będzie on procedowany jako projekt ustawy. Jednak aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, to państwa członkowskie, w tym parlamenty narodowe, muszą zatwierdzić decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE.

