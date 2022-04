Pyzik: rozważymy powrót do umocowania prezesa WUG pod szefem rządu

Będę prosił pana premiera Mateusza Morawieckiego o rozważenie powrotu do umocowania prezesa Wyższego Urzędu Górniczego bezpośrednio w kompetencjach szefa rządu – zapowiedział w środę wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Poinformował też, że trwają prace nad powołaniem speckomisji, która będzie m.in. monitorowała prace komisji powołanych przez prezesa WUG do wyjaśnienia przyczyn i przebiegu ostatnich katastrof w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Pniówku i Zofiówce.

Środowa sesja Europejskiego Kongresu Gospodarczego nt. górnictwa rozpoczęła się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci ofiar tych katastrof oraz tematu bezpieczeństwa w tej branży.

"Jestem w kontakcie od czasu wydarzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej z premierem (Mateuszem Morawieckim) i w poniedziałek zrobiłem odprawę z szefem WUG (Adamem Mirkiem) odprawę wszystkich prezesów spółek wydobywczych" - powiedział wiceszef MAP i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa Piotr Pyzik.

"Poruszaliśmy kwestię nie tylko funkcjonujących obecnie systemów bezpieczeństwa, ale też otworzyliśmy temat szukania nowych rozwiązań" - wskazał uściślając, że chodzi o rozwiązania, które w sposób systemowy przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa.

Przypomniał, że po zdarzeniach w kopalniach JSW prezes WUG utworzył dwie komisje do wyjaśnienia ich przyczyn i przebiegu. "W kontakcie z panem premierem Morawieckim, panem premierem (ministrem aktywów państwowych Jackiem) Sasinem tworzymy obecnie taką speckomisję, taki specjalny zespół, który będzie nadzorował pracę tych dwóch komisji" - poinformował.

Pyzik przypomniał, że polskie kopalnie w przeważającej większości są metanowe. Podkreślił, że najczęstszą przyczyną wypadków w górnictwie jest natura. Zdarzają się jednak wypadki spowodowane czynnikiem ludzkim.

"Zawsze tak jest, że po takich tragediach jak te, które wydarzyły się w Pniówku i Zofiówce, rozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa, wracamy do tych kwestii. Ale myślę, że precyzyjniej i dokładniej wrócimy do tych kwestii po pojawieniu się raportów obu komisji" - zadeklarował. "Na pewno będą wyciągnięte wnioski dotyczące rozwoju tego systemu bezpieczeństwa" - dodał.

"W kwestii funkcji, roli i pozycjonowania WUG w systemie górniczym jestem po rozmowie z panem premierem Morawieckim i chcemy pewnego rodzaju powrotu sytuacji, która była wcześniej, czyli żeby prezes WUG podlegał bezpośrednio premierowi" - zasygnalizował. "Będę prosił pana premiera o rozważenie ścieżki legislacyjnej ws. przekierowania szefa WUG bezpośrednio w jego kompetencje" - zaznaczył

Pyzik odniósł się w ten sposób do wcześniejszego wystąpienia b. wicepremiera, b. ministra gospodarki, a wcześniej m.in. prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Janusza Steinhoffa, który zaapelował do powrotu do umocowania tej funkcji bezpośrednio pod premierem, a nie ministrem odpowiedzianym za aktywa państwowe.

Jak wyjaśniał Steinhoff, funkcja prezesa WUG jako odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w górnictwie wiąże się m.in. z decydowaniem o kosztach związanych z bezpieczeństwem. Tymczasem jednocześnie prezes WUG podlega obecnie ministrowi, który pełni funkcje właścicielskie. "Wyższy Urząd Górniczy musi mieć całkowitą niezależność" - akcentował b. wicepremier.

Pyzik zwrócił też uwagę na obecną sytuację, w której po stwierdzeniu zgonu górnika w pierwszej kolejności swoje czynności wykonuje prokurator. "Kiedyś to było tak, że to prokuratura czy sąd dostawały materiały z WUG i na tej podstawie prowadzono procedury prawne. Myślę, że to regulacje, które się sprawdziły przez wiele lat i trzeba pochylić się, czy do nich nie wrócić" - ocenił wiceszef MAP.

W Zofiówce w sobotę ok. godz. 3.40 doszło do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów. Towarzyszył temu wypływ metanu; nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Do zdarzenia doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych. W wyniku wstrząsu zginęło 10 górników.

Wypadek z Zofiówce był drugą katastrofą, która wstrząsnęła w ubiegłym tygodniu społecznością Górnego Śląska i całego kraju. Trzy dni wcześniej, w środę, w należącej również do JSW pobliskiej kopalni Pniówek doszło do wybuchów metanu. Dotąd potwierdzono śmierć ośmiu ofiar - cztery osoby zginęły w kopalni, cztery zmarły w szpitalu, siedmiu wciąż nie odnaleziono. Ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki w rejonie poszukiwań - w czwartek doszło tam do kolejnych wybuchów, w których poturbowani zostali ratownicy górniczy - zdecydowano o czasowym odstąpieniu od poszukiwań i otamowaniu rejonu, aby ustabilizować tam warunki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl