Pyzik: umowa społeczna z harmonogramem wygaszania kopalń do 2049 r. pozostaje w mocy

Umowa społeczna z harmonogramem stopniowego wygaszania aktywów produkcyjnych węgla kamiennego do 2049 r. pozostaje w mocy - wskazał w barbórkowym liście do górników wiceminister aktywów Piotr Pyzik. Jak zauważył, Europa czeka na odpowiedź, czy polityka klimatyczno-energetyczna UE będzie skorygowana.

List wiceministra aktywów państwowych, pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, opublikowała w czwartek Polska Grupa Górnicza. Wiceminister Pyzik złożył pracownikom tej największej węglowej spółki życzenia z okazji Barbórki - przypadającego 4 grudnia Dnia Górnika. Nawiązał też do obecnej sytuacji w górnictwie i na rynku węgla.

"W tegoroczną Barbórkę polscy górnicy mogą mieć gorzką, lecz wielką satysfakcję, że węgiel powrócił nagle do łask. Na naszych oczach fiasko ponosi nieracjonalna, nadmiernie zideologizowana unijna polityka klimatyczna z niemądrym kursem na porzucenie własnych zasobów energetycznych. Fałszywe i niestety opłakane w skutkach okazało się przekonanie, że możemy uzależnić rozwój europejskiej gospodarki od dostaw paliw z niestabilnych i niewiarygodnych kierunków" - napisał wiceszef MAP.

"Ostatnie lata, gdy zmuszeni byliśmy dostosowywać funkcjonowanie górnictwa do wytyczonych przez Unię Europejską trendów szybkiej dekarbonizacji, doprowadziły do istotnego zmniejszenia potencjału wydobywczego krajowych kopalń. W mocy pozostaje umowa społeczna z harmonogramem stopniowego wygaszania aktywów produkcyjnych węgla kamiennego do 2049 r. Trwa proces notyfikacji polskiego programu dla górnictwa w Komisji Europejskiej. Wraz z całą Europą oczekujemy wciąż na odpowiedź: czy, w jakim stopniu i na jak długo skorygowana zostanie polityka klimatyczno-energetyczna UE" - czytamy w liście.

Piotr Pyzik ocenił, że wysiłek górników największej unijnej spółki węglowej zasługuje dziś na szczególną refleksję i uznanie. "Z każdą toną surowca dostarczoną do gospodarstw domowych, ciepłowni i bloków polskich elektrowni potwierdzacie, że w trudnych czasach bezpieczeństwo energetyczne ma wartość nie do zastąpienia. Dziękuję za trud wkładany przez Państwa w doraźne zwiększenie produkcji i przyszłoroczne plany wydobywcze, na przekór niesprzyjającym warunkom" - napisał do górników wiceminister.

