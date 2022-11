Pyzik: w trzech kwartałach kopalnie wydobyły ok. 300 tys. ton węgla mniej niż planowano

W trzech kwartałach tego roku kopalnie wydobyły ok. 300 tys. ton węgla energetycznego mniej niż planowano. Przyczynami niewykonania planów są nadzwyczajne zdarzenia wynikające z trudnych warunków geologiczno-górniczych – mówił w piątek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Odpowiadając na pytania posłów dotyczące krajowego rynku węgla, wiceminister poinformował, iż od stycznia do września br. krajowe wydobycie węgla energetycznego wyniosło 30,2 mln ton (w tym 28,9 mln ton w spółkach Skarbu Państwa), zaś krajowa sprzedaż tego surowca osiągnęła 30,86 mln ton.

"Aktualne plany wydobycia węgla energetycznego nie zostały wykonane w przestrzeni ok. 300 tys. ton" - powiedział wiceminister Pyzik, zaznaczając, iż plany te zostały zwiększone wobec pierwotnych założeń po 24 lutego br., kiedy nastąpiła rosyjska agresja na Ukrainę.

"Plany przyjęte po wybuchu wojny zawierają wyższe cele, gdyż wydobycie węgla kamiennego w spółkach wydobywczych objętych pomocą publiczną miało systematycznie maleć (…). Sytuacja diametralnie zmieniła się po 24 lutego, dlatego podjęto decyzję o aktualizacji planów wydobywczych na bieżący rok" - tłumaczył Pyzik.

Jak mówił, "spółki Skarbu Państwa, producenci węgla, realizują wydobycie węgla kamiennego maksymalnie wykorzystując swój potencjał wydobywczy i organizacyjny, jednak na kopalniach występują zdarzenia niezależne od organizacji pracy".

"To jest niezwykle istotne, bo to są specyficzne, bardzo trudne warunki, które mają znaczący wpływ na poziom wydobycia. Przyczynami niewykonania planów wydobywczych są nadzwyczajne zdarzenia wynikające z trudnych warunków geologiczno-górniczych" - tłumaczył w Sejmie wiceszef MAP.

Wśród takich zdarzeń wymienił: wstrząsy wysokoenergetyczne, pożary endogeniczne, zapalania metanu oraz znaczące zaburzenia geologiczne, których - jak zaznaczał - nie można było przewidzieć. "Nie chcemy wydobywać węgla kosztem zdrowia i życia górników" - zapewnił wiceminister aktywów państwowych.

Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w ciągu trzech kwartałów tego roku wielkość krajowego wydobycia węgla kamiennego (łącznie: energetycznego i koksowego) wyniosła ok. 39,5 mln ton wobec ok. 40,9 mln ton w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 r., a sprzedaż zbliżyła się do 40,4 mln ton wobec ok. 42,8 mln ton przed rokiem.

