PZ Cormay wykorzystał hossę na rynku testów przeciw COVID-19

PZ Cormay, notowany na giełdzie producent i dystrybutor odczynników diagnostycznych oraz aparatury medycznej, zwiększył w 2020 roku sprzedaż na rynku krajowym o 24 proc. r/r., dzięki poszerzeniu oferty w Polsce o testy i odczynniki pozwalające na wykrywanie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Niemal w pełni zrekompensowało to gorsze wyniki na rynkach międzynarodowych.

Jak zaznacza zarząd spółki, z uwagi na to, że na wynik EBITDA mają wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym, które zaburzają obraz generowanego, powtarzalnego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację, spółka rozpoznaje dodatkowy wskaźnik wyników, którym jest znormalizowana EBITDA. Jest to EBITDA skorygowana o koszty i przychody, które wynikają ze zdarzeń o charakterze jednorazowym.Z uwagi na wyższy niż w roku ubiegłym wynik EBIT oraz wynik netto, wszystkie przedstawione wskaźniki rentowności wykazywały wyższe poziomy niż w roku poprzednim – informuje zarząd.Jak zwraca uwagę Janusz Płocica, minione kilkanaście miesięcy obfitowały również w nowe szanse biznesowe związane z walką z pandemią. Już w pierwszych miesiącach minionego roku w ofercie PZ Cormay pojawiły się dedykowane diagnostyce COVID-19 produkty z obszaru immunologii. Ich sprzedaż, szczególnie w pierwszej połowie minionego roku, stanowiła istotne źródło dochodów spółki.W kolejnych okresach ofertę poszerzono o testy antygenowe na koronawirusa, by w końcu wzbogacić ją o testy PCR, przeznaczone zarówno na rynek krajowy, jak i na rynki zagraniczne.- Nasze dotychczasowe działania w tym obszarze nie były obliczone wyłącznie na realizację doraźnych korzyści z nadzwyczajnego popytu na produkty do diagnostyki COVID-19. Jesteśmy przekonani, iż ostatnie miesiące trwale wpłyną na globalny rynek ochrony zdrowia, m.in. zwiększając świadomość zagrożeń chorób zakaźnych i kluczowej roli diagnostyki w walce z nimi. Oczekujemy, iż diagnostyka molekularna będzie również w średnim i długim terminie jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku, na którym działamy i naszym celem będzie także rozwój w tym obszarze – ocenia prezes Cormay.Jak zaznacza, pozytywny wynik ostatniego kwartału 2020 roku był możliwy m.in. dzięki istotnej rozbudowie oferty produktowej, zarówno w obszarze diagnostyki COVID-19, jak i w odpowiadających za gros przychodów Grupy segmentach hematologicznym i biochemicznym.- Wprowadzenie do oferty łącznie czterech nowych analizatorów – trzech biochemicznych oraz jednego hematologicznego - zaowocowało wzrostem sprzedaży sprzętu diagnostycznego w drugiej połowie 2020 roku i w pierwszych miesiącach obecnego roku. Nie poprzestajemy na tym. W 2021 roku zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o kolejne cztery nowe modele analizatorów hematologicznych i jeden biochemiczny, jak i rozpocząć komercjalizację opracowanego przez Grupę analizatora biochemicznego Equisse. Jednocześnie rozbudowana zostanie oferta związana z diagnostyką weterynaryjną. W tym segmencie planujemy też większą aktywność dystrybucyjną. Oczekujemy, iż planowane wzbogacenie oferty połączone ze zintensyfikowanymi działaniami sprzedażowymi przełoży się na dynamiczny wzrost sprzedaży analizatorów i – w efekcie – na wzrost sprzedaży oferowanych i produkowanych przez spółkę odczynników, będących naszymi najbardziej dochodowymi produktami – określa strategię Płocica.Produkty oferowane przez PZ Cormay przeznaczone są dla laboratoriów medycznych funkcjonujących w ramach zakładów opieki zdrowotnej. Zarząd liczy, że nie jest możliwe, aby popyt na odczynniki do badań laboratoryjnych uległ zmniejszeniu poniżej minimalnego poziomu, gwarantującego zabezpieczenie podstawowych potrzeb służby zdrowia w zakresie wykrywania i diagnostyki chorób. Natomiast kształtowanie się popytu na aparaty diagnostyczne oferowane przez spółkę jest bezpośrednio związane z tempem wzrostu gospodarczego. Przekłada się ono na sytuację finansową podmiotów służby zdrowia, a tym samym na skłonność laboratoriów medycznych do inwestowania w nową aparaturę. Tu pandemia ma negatywny wpływ.PZ Cormay to producent i dystrybutor odczynników diagnostycznych oraz aparatury medycznej. Spółka produkuje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii, serologii grup krwi oraz immunologii. W swojej ofercie ma automatyczne analizatory biochemiczne, hematologiczne oraz immunologiczne.Oferuje też zautomatyzowane systemy do analizy parazytologicznej, mikrobiologicznej i elektroforezy, a także próżniowy system pobierania krwi.Wyroby eksportowane są do ponad 150 krajów świata. Do zagranicznych partnerów spółki należą m.in. Niemcy, Austria, Francja, Grecja, Turcja, Indonezja, Malezja, Anglia, Chiny, Portugalia, Czechy, Słowacja, Ukraina, Łotwa, Bułgaria oraz Indie. Poprzez własne firmy zależne spółka jest obecna w Rosji i na Białorusi. Grupa sprzedaje swoje produkty pod markami: PZ Cormay, Orphée (Szwajcaria) oraz Diesse (Włochy).PZ Cormay SA jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 roku i stanowi jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej. Posiada 97,9 proc. kapitału akcyjnego Orphée SA, która jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej niższego szczebla. Jest też w posiadaniu bezpośrednio 1,5 proc. udziałów w spółce zależnej Kormej Diana Sp. z o.o., a łącznie z 98,5 proc. posiadanymi przez Orphée SA Grupa Kapitałowa ma 100 proc. udziałów.Grupa Kapitałowa poprzez spółkę Orphée SA posiada 45 proc. udziałów w kapitale spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. - włoskiego producenta testów oraz aparatury w obszarze immunologii, mikrobiologii i hematologii, dystrybutora sprzętu medycznego. Zgodnie z postanowieniami statutu, daje to 50 proc. praw głosu w tej spółce.