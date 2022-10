PZF: obroty firm faktoringowych w trzech kwartałach br. o 35 proc. większe niż rok temu

Obroty firm faktoringowych w ciągu trzech kwartałów 2022r wyniosły 345,6 mld zł i były prawie o 35 proc. większe niż rok temu - poinformował we wtorek Polski Związek Faktorów (PZF). Wskazano, że faktury na gotówkę zamieniło 23,6 tys. przedsiębiorstw.

Jak wskazano w komunikacie, w ciągu trzech kwartałów 2022 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów wykupiły wierzytelności o wartości zbliżonej do uzyskanej w całym 2021 r. "Dziewięć miesięcy tego roku przyniosło im obroty blisko 345,6 mld zł, tj. o prawie 35 proc. więcej niż rok temu. Faktury na gotówkę zamieniło 23,6 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania prawie 16,3 mln faktur" - napisano.

Jak wskazał cytowany w informacji, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF Konrad Klimek, w obawie o swoją wypłacalność, wielu zarządzających, chcąc poprawić swoją sytuację, decyduje się na skorzystanie z zewnętrznego finansowania firmy w postaci faktoringu. Pozwala on zamienić bieżące faktury na gotówkę, którą następnie można przeznaczyć na realizację zobowiązań płatniczych. "Naszą rolą jest wspieranie polskich przedsiębiorców i pomaganie im w utrzymywaniu płynności, rozwijaniu biznesu czy poszukiwaniu nowych rynków - powiedział Klimek. Dodał, że firmy faktoringowe dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa obrotów handlowych, m. in. poprzez badanie kontrahentów, monitoring i inkaso faktur, a także ubezpieczenie należności.

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

Z usług firm faktoringowych najczęściej korzystają firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności. Są to na ogół firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności w ich przypadku decyduje o rozwoju lub przetrwaniu. Faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji finansowej, a przez to - stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.

Jak wskazał cytowany prezes firmy PragmaGO, która specjalizuje się m.in. w faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorstw, faktoring jest łatwiej dostępny niż kredyty bankowe. "Dzięki usłudze przedsiębiorcy mogą utrzymać płynność finansową oraz zadbać o marże, np. kupując towary na zapas, zanim ze względu na zaburzone łańcuchy dostaw i inflację wzrośnie ich cena. Faktor pomaga też w ocenie kontrahenta i w zarządzaniu ryzykiem związanym z opóźnieniami w płatnościach lub ich brakiem. Może też zapewnić ubezpieczenie należności w przypadku niewypłacalności płatnika, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji klienta" - wyjaśnił.

