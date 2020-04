PZPM i PZPA: ok. 10,7 tys. aut z napędem elektrycznym na koniec marca br.

Pod koniec marca 2020 r. w Polsce zarejestrowane było 10 tys. 701 samochodów osobowych z napędem elektrycznym - wynika z najnowszego Licznika Elektromobilności.

W I kwartale 2020 r. bieżącego roku liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 1705 szt. - o 86 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. - wynika z najnowszej edycji Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Według Licznika, z 10,7 tys. elektrycznych samochodów osobowych, które pod koniec marca br. jeździły po polskich drogach, 57 proc. - 6056 szt. - stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles), a pozostałą część - 4645 szt. - hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles).

Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 578 szt., natomiast autobusów elektrycznych do 248 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego osiągnęła liczbę 6584 szt. - podaje Licznik.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Według PSPA, pod koniec marca br. w Polsce funkcjonowało 1114 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2067 punktów), z których 31 proc. stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Według danych w Liczniku, w ciągu ostatniego miesiąca zainstalowano 21 nowych stacji.

Zaznaczono tam, że mimo iż w I kwartale br. sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku, to w marcu pojawiły się pierwsze oznaki wyhamowania rynku, wywołane pandemią COVID-19 - w porównaniu do lutego br. liczba instalacji nowych stacji ładowania spadła o ponad połowę oraz zmniejszyła się liczba rejestracji samochodów elektrycznych.