PZPM: w październiku zarejestrowano 2 583 nowych aut użytkowych tj, o 9,4 proc. mniej rdr

W październiku zarejestrowano 2 583 nowych ciężarówek i autobusów tj, o 9,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. - podał w środę Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. W tym czasie do kraju sprowadzono 3192 używanych pojazdów tych kategorii tj. o 11,7 proc. więcej rdr.

Według analizy PZPM, w październiku 2020r. zarejestrowano 2 583 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 9,4 proc. niż rok wcześniej ale jednocześnie jest to od początku br. najwyższy miesięczny rezultat w tej grupie.

Wskazali, że ostatni miesiąc to kontynuacja trendu spadkowego, obserwowanego od lipca ub.r., w którym wyjątkiem były plusowe ( +3,5 proc. rdr) rezultaty z lipca br. Tym razem hamowanie rynku było lżejsze niż obserwowane we wrześniu, kiedy odnotowaliśmy -13,9% . Jednocyfrowy spadek wygląda łagodnie na tle rezultatów notowanych od marca do czerwca br. kiedy zmniejszanie popytu było bardzo gwałtowne (od -49 proc. do -70 proc.) - przypomnieli.

Od początku roku - jak wskazał PZPM - przybyło 16 785 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza spadek o 37,6 proc. w skali roku i systematycznie się zmniejsza. Po wrześniu wynosił 41 proc., po sierpniu 44 proc., po lipcu 47 proc. a po czerwcu blisko 52 proc. - czytamy.

W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 36,8 proc. w porównaniu z rezultatem od stycznia do października ub.r. a w grupie autobusów o 46,5 proc. mniej.

Związek podał, że w październiku 2020r., używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy zarejestrowano 3192 sztuk. Z czego 2 974 to samochody ciężarowe (+14,9 proc. rdr i +3,4 proc. mdm) i 218 autobusów (-15,5 proc. rdr i -17,1 proc. mdm).

Jak dodano, od początku 2020r. sprowadzono 23 792 używane pojazdy użytkowe, w tej liczbie znalazło się 21 827 samochodów ciężarowych (o 9,6 proc. mniej rdr) i 1 965 autobusów (o 27,8 proc. mniej).

Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 52 proc. więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych - czytamy.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powstał w 1992 roku. Liczy 53 członków - producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.