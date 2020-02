PZPM: w styczniu br. sprowadzono do Polski prawie 74,5 tys. używanych samochodów

Blisko 74,5 tys. używanych aut sprowadzono w styczniu br. do Polski, tj. o 8,5 proc. więcej niż rok temu - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Wzrasta udział sprowadzanych pojazdów z silnikiem Diesla - wskazał prezes PZPM Jakub Faryś.

Ponad połowa sprowadzonych do Polski używanych samochodów ma ponad 10 lat. Od początku 2016 roku ich średni wiek utrzymuje się powyżej 11 lat. W grudniu ub.r. wyniósł 11,4 roku.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP szef Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) Jakub Faryś, w ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwujemy wzrost liczby pierwszych rejestracji używanych samochodów osobowych.

"Tylko w pierwszym miesiącu tego roku zarejestrowano 74 tys. 482 sztuk, czyli o 8,5 proc. więcej samochodów używanych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Niestety, blisko 40 proc. z nich to samochody z normą Euro 4, więc co najmniej dziewięcioletnie" - wskazał. Dodał, że wzrasta też udział sprowadzanych pojazdów z silnikiem Diesla.

Według Farysia, rosnący import używanych jest przede wszystkim efektem wzrostu cen nowych samochodów. "Producenci muszą sprostać bardzo ambitnym celom redukcji emisji CO2 i ponieść koszty wprowadzenia na rynek pojazdów z nowymi napędami np. elektrycznymi - jak również modyfikacji obecnych konstrukcji pojazdów do aktualnych wymogów. Z drugiej strony obserwujemy zjawisko wprowadzania przez kraje zachodnie restrykcji w stosunku do starszych samochodów, co powoduje ich zwiększoną podaż" - tłumaczy.

Dodał, że popyt na naszym rynku jest z kolei napędzany większą ilością środków, którymi dysponują potencjalni nabywcy. "Nie są to jednak na tyle duże kwoty, żeby wszyscy Polacy mogli myśleć o zakupie nowego auta" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że wśród nabywców ciągle największą popularnością cieszą się dobrze wyposażone kilku- lub kilkunastoletnie samochody marek premium - nawet z dużym przebiegiem w miejsce mniejszego, gorzej wyposażonego - ale nowego samochodu.

Wydaje się, że w bieżącym roku trend wzrostowy będzie się utrzymywał, co niestety będzie niekorzystnie wpływało na środowisko - ocenił szef Związku.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powstał w 1992 roku. Liczy 53 członków - producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.