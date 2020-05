PZU: 400 tys. zł na zakup sprzętu dla zarażonych koronawirusem

200 tys. zł zebrali pracownicy Grupy PZU na pomoc w walce z koronawirusem; drugie tyle dołożą spółki z Grupy - poinformował PAP ubezpieczyciel. Większość pieniędzy przeznaczona będzie na zakup prawie dwóch tysięcy tzw. namiotów barierowych dla zakażonych.

"Pracownicy Grupy PZU zebrali 200 tysięcy zł na pomoc w walce z koronawirusem. Drugie tyle dołożą spółki z Grupy. Pieniądze, w sumie 400 tysięcy zł, zostaną w większości przeznaczone na zakup tzw. namiotów barierowych dla zakażonych. Umożliwią sfinansowanie prawie dwóch tysięcy namiotów" - poinformowało w komunikacie PZU.

Jak poinformowała spółka, namioty barierowe, na których zakup zostanie przeznaczona zebrana kwota, to wynalazek kierownika Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marcina Kaczora. Szczelnie odgradzają chorego od otoczenia, zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa. Chronią inne osoby przed zakażeniem, a jednocześnie pozwalają lekarzom na przeprowadzanie niezbędnych zabiegów medycznych. Trafią m.in. do szpitali na Śląsku, gdzie znacznie wzrosła liczba zakażonych koronawirusem.

"Chcemy, by namioty zaczęły służyć jak najszybciej. Przyczyni się do tego pomoc pracowników Grupy PZU. Jesteśmy wdzięczni za ich inicjatywę" - mówi cytowany w komunikacie ubezpieczyciela dr Marcin Kaczor.

W zbiórce pieniędzy udział wzięli pracownicy ze wszystkich spółek z Grupy PZU, w tym PZU, PZU Życie, Banku Pekao, Alior Banku i Link4.

"Ta pomoc ma wyjątkową wartość, niemierzalną w złotówkach. (...) Dziękuję wszystkim pracownikom za ich serce i zaangażowanie. Pokazali, że potrafimy jako Grupa PZU skutecznie działać razem nie tylko w biznesie, ale również niosąc bezinteresowną pomoc w tak trudnych dla wszystkich Polaków momentach, jakim jest zagrożenie epidemiczne" - powiedziała cytowana w komunikacie p.o. prezesa PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Spółka podkreśla, że zakup namiotów to kolejny projekt realizowany przez Grupę PZU w związku z pandemią. W opiece nad zakażonymi koronawirusem pomagają również tzw. opaski życia, które monitorują podstawowe parametry życiowe pacjentów zakażonych koronawirusem i alarmują personel medyczny w przypadku zagrożenia. PZU, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, przekaże szpitalom prawie tysiąc takich urządzeń. Pierwsze trafiły już do szpitali m.in. w Elblągu, Grudziądzu, Tychach, Ostródzie i Kędzierzynie-Koźle.

Jak podano, łączna wartość pomocy finansowej spółek Grupy PZU dla szpitali i służb walczących z epidemią sięga prawie 20 mln zł.