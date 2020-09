PZU: Banki mogą stać się lokomotywami Grupy

Gigantyczne odpisy PZU na banki dotyczą przeszłości. Pekao i Alior mogą stać się lokomotywami grupy.

Aktualnie Grupa PZU posiada 31,93 proc. akcji Alior Banku i 20 proc. akcji Pekao SA. Według Adama Rucińskiego mimo że teraz banki kładą się cieniem na wynikach grupy, to w przyszłości mogą stać się lokomotywą Grupy PZU.- Może dojść do sytuacji, w której konsolidacja przyniesie pierwotnie oczekiwane korzyści ekonomiczne, czyli 2+2 da nam w biznesie 5. Przez biznes rozumiem nie tylko proste odniesienie się do ceny zakupu i kursu giełdowego banków, ale przede wszystkim efekt synergii, jaki można osiągnąć. Budowanie silnej grupy finansowej o skali europejskiej to działalność długoterminowa, a banki są nadal w grupie - z punktu widzenia całego biznesu nic się nie zmieniło - to jedna drużyna pod nazwą Grupa PZU, która gra nadal - uważa Adam Ruciński.27 sierpnia 2020 agencja S&P Global Services podstrzymała rating „A –„ z perspektywą stabilną. Agencja wskazała, że pomimo utworzenia odpisów na aktywa bankowe Grupa PZU powinna w 2020 roku osiągnąć wyniki porównywalne do międzynarodowych ubezpieczycieli, a także utrzymać bezpieczną nadwyżkę kapitałową powyżej wymogów dla oceny siły kapitałowej według modelu S&P na poziomie „AAA”.- Akcjonariusze PZU posiadają silny i rentowny biznes, który umiejętnie dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych i pozwala generować zyski, co widać właśnie po danych za pierwsze półrocze 2020 roku. Choć teraz zwracamy uwagę przede wszystkim na pandemię, to trzeba pamiętać, że spowolnienia gospodarczego obawiano się już od dłuższego czasu, dlatego dziś można stwierdzić, że przebudowa portfela inwestycyjnego w roku 2019 i 2020 okazała się dobrym posunięciem – zaznacza Adam Ruciński.Teraz trwają pracę nad nową strategią Grupy PZU. Jak zapewnia zarząd, znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych, mimo trudnej rzeczywistości biznesowej i koniunktury gospodarczej.