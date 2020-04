PZU i Alior Bank włączają start-upy do walki ze skutkami koronawirusa

Start-upy, które przedstawią nowatorskie rozwiązania do zwalczania pandemii koronawirusa i jej skutków, mogą otrzymać wsparcie w realizacji projektów w ramach konkursu RBL_START #COVID-19. Nabór trwa do 26 kwietnia - poinformowały w środę PZU i Alior Bank.

"Zależy nam na promowaniu pomysłów, które mają szeroki wymiar społeczny. Służą leczeniu, diagnostyce, prewencji i edukacji" - podkreślił cytowany w komunikacie Marcin Kurczab z PZU. Chodzi też o inicjatywy, które pomagają w doskonaleniu usług i oferty ubezpieczeniowej oraz bankowej, by lepiej odpowiadały na potrzeby klientów w okresie kryzysu wywołanego wirusem - dodał. Dotyczy to np. rozwoju zdalnych procesów i ulepszaniu ich tak, by bez wysiłku mogli z nich korzystać wszyscy klienci, również osoby starsze.

Jak wyjaśnił Daniel Daszkiewicz z Alior Banku, kryteriami wyboru projektów w ramach inicjatywy RBL_START #COVID-19, oprócz ich realnego efektu społecznego, będą łatwość i szybkość wdrożenia na szeroką skalę.

Projekty, które mają szansę na wsparcie, dotyczą takich obszarów, jak: prewencja, diagnostyka i leczenie koronawirusa oraz edukacja społeczna w tym zakresie; rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług online (szczególnie przez seniorów), czy ułatwiające firmom przenoszenie usług do kanałów zdalnych. Do konkursu można też zgłaszać przedsięwzięcia dot. produktów i usług odpowiadających na potrzeby zdrowotne, finansowe i ubezpieczeniowe klientów "w związku z pandemią koronawirusa oraz w podobnych kryzysowych sytuacjach".

Zwycięskim startupom PZU i Alior Bank oferują współpracę i wsparcie swoich ekspertów w realizacji projektów oraz pomoc w ich rozpowszechnianiu - poinformowano. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest Microsoft.

Zgłoszenia są przyjmowane do 26 kwietnia poprzez dostępny online formularz: https://www.f6s.com/rblstart/apply