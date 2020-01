PZU i Pekao znalazły się w nowej inicjatywie biznesowej Trójmorza

Przedstawiciele 12 największych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej podpisali memorandum tworzące Business Council of Growing Europe. Celem rady jest promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata - poinformowało w środę PZU.

W komunikacie napisano, że łączny produkt krajowy brutto 11 krajów regionu Trójmorza (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) wynosi blisko 1,2 biliona euro. Ich gospodarki generują łącznie 20 proc. wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej stanowiły w 2015 roku zaledwie 2 proc. wartości dla całej Unii Europejskiej. W 2018 roku było to 15 proc., czyli ponad siedem razy więcej niż trzy lata wcześniej."O sile regionu świadczy również potencjał jego mieszkańców, których obecnie jest ponad 100 mln. Dawne kraje bloku wschodniego wchodzące skład regionu Trójmorza posiadają wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-64, co wskazuje na olbrzymi potencjał zawodowy regionu. Sama Polska ma więcej absolwentów kończących kierunki STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) niż Włochy czy Hiszpania" - dodano.